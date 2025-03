«Que se me pega la comida»

Es muy divertido ver a mi padre, con 91 años, imitar a un viejo. Lo hace cada vez que lo llaman por teléfono para venderle ... algo, proponerle un cambio de operadora telefónica, hacerle una encuesta con trampa o tentarlo con la posibilidad de dejar a su compañía eléctrica de toda la vida y embarcarse en una nueva aventura energética. En cualquiera de esos casos, mi padre, repito, con 91 años, imita a un viejecito y acaba con el mareo telefónico.

El otro día, lo llamó una señorita y pude oír que le decía: «Buenas tardes, le llamo de Movistar... ¡Uy!, perdón, le llamo de Vodafone». Mal empezamos, pensé. Mi padre ni se inmutó. Estaba hablando de la ensaladilla que iba a comer al día siguiente, porque mi casa es de esas en las que estás acabando la comida del lunes y ya estás hablando de la comida del martes... Pero retomemos el hilo: mi padre hablaba de la ensaladilla cuando sonó su móvil, lo cogió, escuchó a la chica de Movistar-Vodafone y comenzó el espectáculo: cambió de registro, puso voz balbuceante de centenario acabado y le dijo a la señorita que de esas cosas se encargaba su hijo, que estaba de vacaciones y que no sabía cuándo volvería.

El truco resulta, es mano de santo: dos frases en el papel de ancianito, la operadora corta la comunicación sin miramientos y mi padre, muy serio, sigue hablando de la ensaladilla. ¿Para qué perder el tiempo con un viejo? Se preguntarán los operadores y la respuesta es colgar. Eso es lo que pretende mi padre y ese es el truco que utiliza para desembarazarse de llamadas comerciales desde que era un mozo de 70 años.

¿Cómo quitarse de encima las llamadas molestas de la sobremesa? Hay una forma legal para que tu teléfono desaparezca de esas listas de llamadas automáticas, pero no conozco a nadie que haya sido capaz de conseguir tanta tranquilidad. Otra manera es bloquear el teléfono la primera vez que te contacta, pero tampoco sirve para mucho porque esas compañías llaman con decenas de números y es imposible bloquearlos todos. Así que hay que responder drásticamente o colgar directamente.

La mayoría de estas llamadas comienzan con un silencio largo, una especie de pausa dramática que parece anunciar grandes acontecimientos. Reconozco que antes colgaba en cuanto pronunciaba un dígame y no me respondía nadie, pero resulta que mi suegra también es de pausas dramáticas telefónicas, un día le colgué creyendo que me iban a ofrecer un seguro de decesos y cuando vino a casa me recriminó mi falta de educación. «Por lo menos, disimula», me dijo. «Es que creí que me ibas a ofrecer una póliza de defunción», le dije. «Anda que no tienes cuento», zanjó.

Mi suegra tenía algo de razón, le he hecho caso y, por lo menos, disimulo: espero a que me hagan la oferta telefónica e inmediatamente, sin dar lugar a réplica, digo muy serio: «No realizo transacciones telefónicas». Y cuelgo. Pronuncio esas palabras con tanto énfasis que parece que estoy insultando, pero es simplemente una manera tajante de evitar que me mareen. Mi mujer escapa del acoso telefónico aduciendo que se le pega la comida o que no está la señora. Y tengo una amiga muy divertida que corta la proposición contraatacando con otra oferta: «Me cambio de compañía de gas si tú me compras una freidora que he puesto en e-bay». Y funciona.

Mi suegra, sin embargo, atiende esas llamadas. «Yo hablo un rato con las muchachas, las pobres, y discuto con ellas sobre lo caro que está todo, pero cuelgan enseguida». No me extraña. Sin duda, mi padre y mi suegra son los mejores: se libran de las llamadas y encima quedan bien.