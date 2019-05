Únicamente faltó el maullido de mi Penélope, la Cruz de Alcobendas, pespunteando desde el vértigo de su escote azulete el triunfo de Pedrosánchez I el Falsete -al final a Iván Redondo se le escapan las mejores- para que la progresía de mohín desconfiado se sintiera justificada releyendo el evangelio según San Tezanos. Y así, el calamidad que okupaba la presidencia del gobierno puede hoy sacar pecho ocupando, sin «k», el despacho güeval y con la ventaja añadida de no tener que cambiar el colchón, que siempre supone un respiro en este frenesí de gastos electorales. PPablo Casado se la pegó y ahora anda esquivando el acoso de la tribu que, por aquello de meter el dedo en el ojo, anda falando galego «coma si fosen fillos da propia Rosalía». Pablo el otro se la pegó igualmente pero, con su desahogo habitual, sigue sacando pecho mientras tararea el «María Irenita me quiere gobernar» esperando la llamada de Moncloa. Y los demás andan de triunfadores por disimular la frustración de quedarse a medio camino en sus ensueños de gloria y «sorpasso».

Pero uno es cabezota por naturaleza y sigue erre que erre dándole vueltas a cómo los españoles podemos votar a un personaje que en cualquier país medianamente democrático estaría automáticamente excluido de la vida política por sus desmanes para-universitarios, sus embustes y su indecencia política. Pero así es la cosa y ahora, por nuestros pecados, anda la criatura jugando a reyecito a su mayor gloria y provecho. Pero, insisto, así es la cosa y Pedrooo ha ganado las elecciones. Con un porcentaje mísero de votos. Pero las ha ganado. Y ahora toca a la oposición entenderlo así y a la constitucionalista, cerrar filas y apoyar al, a su pesar, presidente para evitar que tenga la tentación de ponerse blandito con bolivarianos, separatistas e islas adyacentes hasta hacernos a todos rehenes de nuestros peores enemigos. Para darle alas al separatismo bastante tenemos con el Sumo Pontífice que, como Maradona, debe seguir creyendo que Dios nació en Argentina. Uno empieza a sospechar que Pedro es al socialismo lo que Bergoglio a la catolicidad.

Mañana lunes, al parecer, el presidente en funciones recibirá en Moncloa al jefe, también en funciones, de la leal oposición. Después al candidato Albert Rivera que acudirá yodado del aire de Comporta. Al «duce» de Vox no, que le cae gordo. Pues bien, por decencia, por patriotismo, por ética y por unas cuantas razones más, es preciso que, sin complejos ni retruécanos, ambos líderes se comprometan públicamente a hacer posible la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España y a no consentir que, aún siendo cabeza de la lista más votada, tenga que ponerse en manos de opciones políticas que puedan poner en riesgo el sistema democrático y hasta la propia unidad e integridad de España. Y no valen cálculos electorales, ni caguetilla ante el qué dirán los tonti-poli-tertulianos de turno. A partir de ahí leña al mono, que para eso son oposición, pero la lealtad al país es lo primero. Quizá, por una vez, puedan olvidarse de sus refulgentes ombligos.