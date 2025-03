«Pedro Sánchez vendrá a Extremadura en campaña, estaría bueno»

–En 2023 cumple 65 años, ¿cuándo decide volverse a presentar por quinta vez?

–Yo tenía decidido dejarlo, pero ha sido la pandemia y ... la guerra, las situaciones de dificultad, las que me han llevado a escuchar a los compañeros que me pidieron que continuara. Por eso tengo tanta ambición, porque sé que tengo la oportunidad ahora sin ningún tipo de interés de hacer cosas para dar un salto cualitativo a esta tierra. Extremadura necesita políticos valientes para tomar decisiones que pueden ser difíciles, pero que son claves en estos momentos. Es muy importante que el ciudadano vote a quien quiera, pero a quien vote que le deje gobernar.

–¿Teme un vuelco electoral?

–No, ni lo espero ni lo deseo.

–¿Se ve abocado a pactar?

–No me fijo objetivos previos, intentaré sacar el mejor resultado posible porque una de la claves del desarrollo de estos últimos años ha sido la estabilidad política. Si los jueves en el Parlamento nos tenemos que dedicar a componer mayorías que no siempre están dirigidas por el interés general, en lugar de atender los problemas de los ciudadanos, es algo que resta mucho tiempo que no dedicas a otras cosas. No obstante, con la mayoría absoluta he ofrecido pactos y en la anterior legislatura aprobamos presupuestos con el PP y con Podemos.

–¿Incluiría a Podemos en el Gobierno?

–No tendría ningún problema. Lo que me horroriza es que se reproduzca aquí una situación como la de Castilla y León y otros sitios que están todo el día en el escaparate. La política no puede ser eso, tiene que ser rigor y trabajo, y siempre he hecho todo lo que está en mi mano para no echar leña al fuego.

–Como sí han hecho algunos de sus compañeros como Page; usted se ha manifestado más contenido con los pactos del PSOE con los radicales. ¿Le está costando nadar y salvar la ropa?

–La situación que tenemos en España es de enorme complejidad. No me gusta una política tan de bloques como la de estos momentos, creo que perdimos una oportunidad única con la posibilidad de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos, y nos hemos cerrado en dos bloques, que además las encuestas nos dicen que están inalterables porque no hay transmisión de voto entre ellos, y donde los minoritarios de cada bloque van marcando la iniciativa. Eso creo que no es bueno para el país. Luego se van tomando decisiones con las que unas veces estás de acuerdo al 100% y con otras no, pero yo me quedo con que este Gobierno ha subido las pensiones a 236.000 extremeños, o que muchos trabajadores precarios han pasado a ser indefinidos por la reforma laboral.

–¿Se teme que le lastre el efecto Sánchez?

–No me ha gustado nunca desnaturalizar las elecciones, parece que en España siempre estamos votando generales aunque tengamos que elegir alcalde para Badajoz o Cáceres o al presidente de la Junta. No sé si afectará, la gente ha madurado mucho y sabe deslindar.

–De momento, han evitado la foto con el presidente del Gobierno en campaña. ¿Va a venir a Extremadura?

–No va haber Conferencia autonómica, pero actos autonómicos sí los habrá en campaña. Y Sánchez vendrá aquí, estaría bueno.

–El PP le acusa de ser sumiso con Pedro Sánchez. ¿Es así? ¿Le molesta?

–No, me lleva a pensar que están convencidos de que van a perder. Estamos a tres meses de las elecciones y yo no puedo decir qué me parece el proyecto del PP porque no lo tienen, su proyecto se llama Pedro Sánchez. Esta familia está dedicada a ver si Sánchez les echa una mano. Ya sabemos que hay gente que le gustaría que siempre estuviéramos votando que si Cataluña sí o Cataluña no. A veces me dicen que no contesto, pero a qué voy a contestar si no tienen proyecto, y lo que no voy a entrar es al regate corto, el insulto o la frivolidad.

–A veces también se le pide que conteste, pero a otros barones socialistas más críticos.

–Yo no estoy aquí para contestar a los demás, estoy aquí para hacer política por mi tierra y para los extremeños.

– ¿Le atribuye algún mérito a María Guardiola o se debe al efecto Feijóo la subida del PP?

–El PP sube a costa de Ciudadanos, pero de María Guardiola no tengo nada que decir; cuando tenga un proyecto encima de la mesa, podré hablar. El proyecto no puede ser un Twingo o Twitter, o si soy más amigo o menos del presidente del Gobierno.

–¿En caso de gobernar, dejará la legislatura a la mitad para preparar a un sucesor?

–Pero quién dice eso y con qué conocimiento; si no lo sé yo, cómo lo van a saber los demás. ¿Alguien piensa, de verdad, que en el escenario en el que vivimos se pueden tener los planes tan cerrados? Voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre: intentar ser un buen gobernante.

–Está en la ejecutiva federal y coordinará una parte del programa electoral. ¿Seguirá su carrera en Madrid?

–No contemplo en ningún caso tener más vida política que la que tengo aquí. Me han ofrecido en dos ocasiones ser ministro y he dicho que no .

–¿Pero en este contexto de experiencia y con un perfil que echan en falta quienes abogan por un PSOE más centrado no entraría en juego el factor Vara?

–No, mi vida política está aquí y no me lo voy a plantear. Mi planteamiento vital cuando pase esta última etapa es estar muy cerquita de la familia.

–¿Le gustaría que le sucediera una mujer en Extremadura?

–Que lo decidan los militantes. Yo he hecho una apuesta muy fuerte por la mujer en la política y he podido comprobar trabajando con ellas la enorme capacidad que tienen, pero será lo que decida el partido, yo ahí no me pienso meter. Esto ya no es como cuando yo llegué, hay un sistema de primarias establecido y basta que tú digas una cosa para que las bases digan lo contrario.