Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida Lo harán a las 19.00 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, acompañados de representantes socialistas de las provincias de Cáceres y Badajoz

R. H. Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:48 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este próximo miércoles, 5 de noviembre, junto al líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público que la formación celebrará en Mérida.

Lo harán a las 19.00 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, acompañados de representantes socialistas de las provincias de Cáceres y Badajoz, según han confirmado fuentes del PSOE de Extremadura a Europa Press.

Cabe recordar que este pasado lunes, 27 de octubre, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció el adelanto de las elecciones autonómicas en la región para el próximo 21 de diciembre de 2025, después del, señaló, «bloqueo» alcanzado al no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.

Aunque la campaña electoral arrancará oficialmente el 5 de diciembre, la visita de Sánchez se enmarca ya en la precampaña. De hecho, se convierte en el segundo líder nacional que pisará Extremadura tras la convocatoria de Guardiola. Cabe recordar que el presidente de Vox, Santiago Abascal, participará en un acto público el próximo lunes, 3 de noviembre, en Cáceres. Tendrá lugar a las 18.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres, según ha dado a conocer la formación política a través de sus redes sociales.

La campaña electoral concluirá el 19 de diciembre, dos días antes de que los extremeños vuelvan a las urnas para elegir al próximo Gobierno de la Junta y a los 65 diputados que conformarán el Parlamento autonómico. Se elegirán 36 por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.