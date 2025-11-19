Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a la movilización de los votantes de izquierda para evitar que el PP siga al frente de la ... Junta de Extremadura y permitir que el PSOE continúe con unas políticas de las que ha destacado la protección social en consonancia con el crecimiento económico.

Sánchez ha participado en Mérida en un acto junto al secretario general de los socialistas extremeños y candidato del PSOE a las Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en el pistoletazo de salida de la carrera para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Un evento multitudinario, que ha ofrecido un baño de optimismo para el PSOE, acosado por casos de corrupción y unas polémicas a las que no ha querido aludir el presidente del Gobierno. Como el proceso judicial en marcha por la contratación de su hermano por parte de la Diputación de Badajoz cuando estaba presidida por Gallardo, también imputado en ese caso, quien sin embargo sí se ha referido a esa cuestión.

Hazlo por Extremadura. El lema escogido por el PSOE para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre apela al voto útil, al votante de izquierdas que recela de esos escándalos, para que no tome una decisión que pueda favorecer al PP de María Guardiola. Pero para Pedro Sánchez también alude a la capacidad de hacer, de tomar decisiones que favorecen a la mayoría de los ciudadanos.

En su intervención ha destacado la subida del salario mínimo, un 61% durante su mandato, el incremento de las pensiones conforme al IPC y el aumento de los permisos de maternidad y paternidad. «España avanza siempre que hay un socialista al frente del gobierno», ha asegurado. Del mismo modo, ha afirmado que Extremadura mejora con un presidente del PSOE, recordando a Juan Carlos Rodriguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara y situando a Miguel Ángel Gallardo como heredero de esas políticas.

Sánchez ha recalcado que durante la crisis económica y financiera el Gobierno nacional del PP apostó por los recortes de servicios públicos, mientras al mismo tiempo promovía «amnistías fiscales para los amigos de Montoro». En la misma línea, criticó que una de las primeras decisiones de la popular María Guardiola tras acceder en 2023 a la Presidencia de la Junta fue eliminar la gratuidad de los comedores escolares.

Y eso a pesar de que cuenta con los mayores recursos de la historia. Sánchez ha subrayado que su gobierno ha dado a las comunidades autónomas más de 300.000 millones de euros. En el caso de Extremadura, ha afirmado que las aportaciones han subido un 39%, hasta 26.200 millones de euros. A esto se suman 2.000 millones de fondos europeos y la oferta para asumir 1.700 millones de la deuda autonómica, una propuesta que ha rechazado el Ejecutivo regional. Para Sánchez, es como si alguien se negara a que su banco le rebajara la hipoteca.

Para el presidente del Gobierno, a los dirigentes del PP «les da igual que les des más o menos dinero, porque no creen en el modelo social del Estado del bienestar». En su lugar, ha afirmado que quieren «convertir en mercancías los derechos de la gente», haciendo el juego a los intereses de empresas privadas.

Según ha indicado, el PP, con el apoyo de Vox, está marcado por los recortes, la mala gestión y las mentiras. Frente a ello, el PSOE ofrece buenos resultados económicos, con previsiones de crecimiento por encima de las principales economías europeas, con reducción de la deuda y el déficit público, y sin necesidad de reducir los servicios.

Junto a esto, ha presumido de estabilidad, ya que las políticas del PP nacional trajeron «la quiebra territorial con Cataluña», que se ha revertido gracias a una manera de gobernar «con diálogo para la mayoría».

Por todo ello, ha afirmado que «toca movilizarse, acudir a las urnas el 21 de diciembre», para que el PSOE, liderado por Miguel Ángel Gallardo, siga con sus políticas en favor de la mayoría social.

Mucha gente y mucha seguridad

El acto ha tenido lugar en el Hotel Ilunion Las Lomas de Mérida, en el mismo emplazamiento en el que Vox celebró el pasado lunes un encuentro en el que participó el presidente nacional de la formación, Santiago Abascal. Pero en lugar de banderas de España y el himno nacional, han ondeado las enseñas del PSOE junto a las de Extremadura al ritmo de Sanguijuelas del Guadiana, con un gran despliegue de medios técnicos. Y con otra diferencia, en esta ocasión no ha habido insultos al presidente del Gobierno.

La visita de Pedro Sánchez ha estado además marcada por las medidas de seguridad, con numerosos agentes de la Policía Nacional y Local. El acceso de vehículos se ha cortado, lo que ha obligado a muchos asistentes a dejar el coche y recorrer a pie el camino entre el límite urbano de Mérida y el hotel, situado a las afueras de la ciudad. Con un lleno absoluto, varias decenas de personas han tenido que quedarse a las puertas de la carpa en la que se ha celebrado el evento, para el que estaban acreditados numerosos periodistas.

La cita ha contado con otro protagonista, el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado mes de octubre. Un vídeo con imágenes suyas acompañadas de unas declaraciones en las que defiende el servicio público y la labor del PSOE ha sido recibido con una gran ovación. Y las alusiones a su labor durante los discursos ha sido constante.