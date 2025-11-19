HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, candidato a la Presidencia de la Junta, y Piedad Álvarez, portavoz parlamentaria, en el acto del PSOE en Mérida. J. M. ROMERO

Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE

El presidente del Gobierno se da un baño de optimismo en Mérida en el lanzamiento de la campaña de Miguel Ángel Gallardo

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a la movilización de los votantes de izquierda para evitar que el PP siga al frente de la ... Junta de Extremadura y permitir que el PSOE continúe con unas políticas de las que ha destacado la protección social en consonancia con el crecimiento económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  2. 2 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4

    Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz
  5. 5 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  6. 6 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  7. 7 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy
  8. 8 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  9. 9 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  10. 10

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE

Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE