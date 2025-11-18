HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo y Pedro Sánchez, en la clausura del XV Congreso del PSOE de Extremadura. HOY
21-D | Elecciones en Extremadura

Pedro Sánchez arropará este miércoles a Gallardo en un acto en Mérida

El acto de los socialistas servirá para presentar unas listas muy renovadas con la que pretenden «devolver la confianza» a la comunidad

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:14

Como estaba previsto, Pedro Sánchez participará en la precampaña electoral extremeña para arropar a Miguel Ángel Gallardo. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE visitará la región este miércoles unos días después de contar con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en la comunidad con motivo de los comicios autonómicos del 21 de diciembre.

El acto de los socialistas tendrá lugar en el hotel Ilunion Las Lomas de la capital extremeña. Sánchez intervendrá a las 18:00 horas junto al secretario general de los socialistas extremeños y candidato a la presidencia de la Junta. Se trata de un acto que estaba previsto hace dos semanas, y que tuvo que ser pospuesto por el temporal que azotó la región el pasado 5 de noviembre. El acto servirá para la presentación de una lista con la que los socialistas pretenden «devolver la confianza» y la «estabilidad» a la comunidad tras una legislatura de María Guardiola que consideran «fracasada», en palabras del secretario de Organización del PSOE extremeño, Manuel Mejías.

Gallardo encabeza una lista muy renovada en la que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ocupa el puesto número 15. Osuna ha sido elegido portavoz del Comité Electoral y es uno de los apoyos más claros con los que cuenta Gallardo dentro del partido. El villanovense afronta las elecciones que se celebran dentro un mes con el lastre de estar procesado por el caso David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En el Comité Regional del partido se ratificó con un apoyo superior al 98 por ciento las candidaturas por las circunscripciones de Cáceres y de Badajoz. Aseguran los socialistas que la formación tiene la «maquinaria electoral engrasada» de forma «definitiva» ya para encarar los comicios.

El objetivo del PSOE es «devolver a Extremadura la estabilidad, la confianza y un futuro mejor, un futuro que el gobierno de Guardiola no ha sido capaz de darlo en dos años y medio de una legislatura fracasada que no ha servido para nada», porque las políticas del PP -añade- «no han servido para cambiar y mejorar la vida de la gente». El candidato socialista ha subrayado que la presidenta del Ejecutivo regional «tiene que elegir entre los intereses de Feijóo y los de Extremadura».

El hotel Las Lomas de Mérida es el mismo lugar elegido por Santiago Abascal para su mitin de este pasado lunes, en el que quiso impulsar al número 1 de la lista de Vox por Cáceres, Óscar Fernández Calle. Un día antes, María Guardiola estuvo acompañada por Alberto Núñez Feijóo, presidente del líder del PP nacional, en un acto en Lobón.

