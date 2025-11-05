Pedro Sánchez arropa hoy en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral El presidente del Gobierno viaja a Extremadura para respaldar al candidato socialista pendiente de ser juzgado por la contratación de su hermano, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropa hoy en un acto en Mérida al candidato socialista a la Junta de Extremadura para las elecciones del 21-D, Miguel Ángel Gallardo, en lo que supone el arranque de la precampaña socialista. Sánchez no ha querido dejar pasar mucho tiempo desde que se conociera el adelanto electoral decidido por la presidenta extremeña, María Guardiola, hace hoy nueve días, para mostrar su respaldo a un candidato que se encuentra pendiente de ser juzgado acusado de prevaricación y tráfico de influencias por haber contratado precisamente a su hermano, David Sánchez, en 2017 cuando Gallardo era presidente de la Diputación de Badajoz.

Su imputación es uno de los elementos clave de cara a la próxima cita en las urnas, hasta el punto de que se da por hecho de que ha sido un factor muy tenido en cuenta por Guardiola para inclinarse por el adelanto de las elecciones, que debían celebrarse en mayo de 2027, más allá de la fallida negociación para los presupuestos del año 2026.

La probable debilidad del candidato socialista derivada del proceso judicial en el que está incurso también ha sido puesta de manifiesto en los órganos internos por una parte del PSOE extremeño, singularmente por militantes y dirigentes cacereños, como el presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario provincial, Miguel Ángel Morales, quien en el último comité regional celebrado hace una semana ya expresó su opinión de que Gallardo no debía ser el cartel electoral para el 21-D dado su calendario judicial.

Hay que recordar que el secretario regional de los socialistas extremeños ha vencido en dos procesos de primarias celebrados por el PSOE desde 2024, aunque en ambos casos tuvo el rechazo de los militantes de la provincia de Cáceres, que se decantaron primero por Lara Garlito y posteriormente por Esther Gutiérrez. Esa falta de sintonía hacia su figura política se ha agrandado aún más por la evolución del caso del hermano del presidente del Gobierno y el temor evidente de que la imputación de Gallardo acabe arrastrando al PSOE a unos resultados históricamente bajos el 21-D.

Gallardo, en cualquier caso, fue confirmado como candidato a la Junta en el citado comité, donde tuvo que escuchar más voces críticas a su continuidad de las que en principio se preveian, y hoy tendrá a su lado a un Pedro Sánchez que, al igual que en el caso de su mujer, Begoña Gómez, considera que el proceso judicial abierto contra su hermano tiene exclusivamente motivaciones políticas, hasta el punto de cuestionar también la instrucción de los jueces.

El acto de hoy se celebra a partir de las seis de la tarde en el hotel Las Lomas de Mérida y contará también con la intervención del alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, recién elegido presidente del comité electoral del PSOE y uno de los firmes valedores hasta el momento de Gallardo.