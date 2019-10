¿Hasta cuándo, Pedro Sánchez, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo nos perseguirás con tus estúpidas comedias y vodeviles? ¿Hasta cuándo continuarás intentando adoctrinarnos con aires de catequista señorito que de vez en vez acepta abajarse hasta el sufrido pueblo llano? ¿Hasta cuándo señor presidente del gobierno –para nuestro mal– nos seguirá considerando un hatajo de soplagaitas ignorantes? Ya sabemos que la decisión de remover a Franco de su agujero en el valle de Cuelgamuros es consecuencia de un viejo acuerdo parlamentario por el que los padres de la patria –de todos los partidos– acordaron quitarse de en medio la sombra de quien en tiempos aclamaban como caudillo y hoy, venga a cuento o no, es conocido como «el dictador», el único, el genuino, el dictador fetén por la gloria de quien corresponda. Pero hay maneras y maneras de hacerlo y éste mal gobierno que nos pretende camelar en funciones lo hizo, como es su inveterada costumbre, de la peor manera posible. Y lo que es peor, involucrando en su majadería al mismísimo poder judicial, experto últimamente en meterse en todos los charcos, sea o no su competencia. Explícaselo tú José Ricardo de Prada –Grândola vila morena– por si no acaban de captar la cosa.

He intentado imaginarme cómo lo habrían hecho los compañeros Chaves, Evo o Maduro. Y he tenido que llegar a la desesperante conclusión de que lo hubieran hecho igual que este gobierno que se ufana de pasarse las normas por donde no digan dueñas, olvidando sistemáticamente su solemne promesa de «cumplir y hacer cumplir la ley», incluso las dictadas por su colega, el gran muñidor Rodríguez Zapatero.

El Congreso ha ordenado sacar a Franco de su tumba. Punto. El resto, parafernalia electoral, humillaciones innecesarias a la familia; normas sin sentido ni soporte legal alguno; utilización de las fuerzas del orden para hacer el trabajo, digamos oscurito; prepotencia, insensibilidad, desprecio a los deudos y a todo el que discrepe son sencillamente tics autoritarios, vestigios dictatoriales que asoman la patita a la primera de cambio, quizá aprendidos desde niños, quizá de mayores volando en la sumisa devoción a las dictaduras de perfil zocato.

Recuerdo una fría noche de enero en el año 1977. En el colegio de abogados de Madrid se velan los cadáveres de los abogados laboralistas asesinados vilmente en su despacho de la calla de Atocha. Hay miedo. La amenaza de una involución o de un baño de sangre en el entierro no parece descabellada. Hasta que el abogado Jaime Miralles Álvarez tomó la palabra para proclamar con voz tonante y ademán solemne: «Nuestra obligación es dar sagrada sepultura y homenaje a nuestros compañeros. La del señor ministro del interior la de preservar el orden público: pues que cumpla el gobierno con su obligación y nosotros con la nuestra». Y así se hizo. Y ese recuerdo me ha asaltado últimamente ante la falaz postura del gobierno, basada en un informe 'ad hoc' de la delegación del gobierno de Madrid y asumido inexplicablemente por el Tribunal Supremo, de negar a la familia Franco su derecho a enterrar al abuelo en la sepultura familiar en la Almudena «por razones de seguridad». Y hasta por miedo, caguetilla de la buena envuelta en celofán.

Déjese de comedias electorales señor presidente a la sazón. Cumpla y haga cumplir las leyes, deje que los muertos entierren a sus muertos y márchese de una vez.