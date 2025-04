Pedro llama a Pedro

Les contaba el otro día que parece como si Cáceres se hubiera convertido en una sucursal de la capital de España. Aquí vive la política ... de moda, María Guardiola, que es una de las claves del resultado electoral de Feijóo, y aquí vive también el ejecutivo de moda: Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

La situación recuerda a otros dos momentos de la historia de España en los que Cáceres acogió a personajes importantes, aunque en esos casos vinieron de fuera, se establecieron aquí durante unos días y luego se marcharon. No eran cacereños de pura cepa, pero sí que convirtieron la ciudad en la capital de España o, cuando menos, de los reinos de Castilla y Aragón y de una de las dos españas. Me refiero a las visitas y estancias de los Reyes Católicos en el palacio de Los Golfines de Abajo, a finales del siglo XV, y del general Francisco Franco, que se estableció con el Estado Mayor del Ejército Expedicionario de África en el palacio de Los Golfines de Arriba entre el 26 de agosto y el 3 de octubre de 1936.

Ahora, los protagonistas son menos trascendentales para la historia de España, al menos de momento, pero han convertido Cáceres en una capital de referencia y, en el caso de Pedro Rocha, están provocando anécdotas curiosas y facilitándonos noticias exclusivas que no tienen ni los más afamados periodistas de Madrid. Si siguen leyendo, sabrán por qué.

Como anécdota, están los selfies y fotografías que se hacen los niños con Pedro Rocha. Resulta que, cuando los pequeños lo ven por la calle, es tal su fama, conseguida en pocos días, que los chavales le piden, por favor, que se fotografíe con ellos. Y don Pedro, siempre afable y educado, se deja hacer, posa y sonríe para que los niños se lleven a casa un recuerdo del presidente de la RFEF, el hombre sobre cuyas espaldas recae en estos momentos una responsabilidad que nadie desearía, tampoco su familia, que no quisiera saber nada de estos líos y preferiría que dejara esta presidencia envenenada de la que solo pueden salir descalientos y problemas.

En Cáceres, por muchos Reyes Católicos, Franco, Guardiola y Rocha que hayan pasado por aquí, esto de ser 'capitalina' del reino, del estado o del fútbol no acaba de emocionarnos. Aquí, ya saben, preferimos el sosiego y que no se note, que no se mueva, que no traspase. Y últimamente tenemos demasiado ajetreo. A tanto llega la cosa que, hace unos días, estando Pedro Rocha tomando un café o una cañita en la cafetería Vivaldi de la calle Gil Cordero, sonó su teléfono y, ¡madre mía!, no adivinan quién lo llamaba. Nada más y nada menos que otro presidente, en este caso del Gobierno de España. Sí, se trataba de Pedro Sánchez. Presidente llamaba a presidente, Pedro llamaba a Pedro, puestos a ser graciosos: Perro Sanxe llamaba a Pedro Rotxa.

El ejecutivo cacereño salió a la calle Gil Cordero, popularmente conocida como carretera de Salamanca, y habló un buen rato con la Moncloa. Su tocayo le pedía que siguiera, que resistiera, que no renunciara a la presidencia de la Federación Española de Fútbol para que no hubiera un vacío de poder que complicaría la situación. Pedro Rocha, un señor solvente, responsable y serio, ha aceptado este trago y ahí sigue, intentando sostener el fútbol español. Ahora, la prensa nacional puede interpretar esta llamada que contamos desde Cáceres.