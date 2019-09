Peces rojos

Ayer llovió un poco. Alivia. No pensé que las gotas, rápidas debajo de la luz de las farolas del patio, me fuesen a dar algo, como, no sé, melancolía. Ha refrescado. Son días de no saber qué ponerse. Se acortan pero caben más cosas dentro. ¿Te acuerdas del paseo por encima de la muralla, viendo las tumbas del cementerio? Fue en agosto, y bajo el sol era una fiesta, como todo. La luz de agosto vuelve fiesta y sin embargo, es el mes más duro. ¿Te acuerdas de la foto que nos hicieron, con los vestidos de rayas amarillas, apoyadas contra la pared? Los días duraba veinticinco horas y media.

Llega el otoño. El camino junto a casa, entre los eucaliptos, huele a mostaza. La fuente está atascada de plásticos y harina. Qué será lo que ha notado el perro que quiere alejarse como sea. El rastro de los que agachan la cabeza para ser aceptados. Cáscaras de huevos. O de los que, de pura inconsciencia, ni siquiera lloran por dentro cuando les cubren de mostaza. Los que disfrutan del espectáculo. Solo hace falta decir que no, y mirar a los ojos, sin miedo ni vergüenza, y repetirlo: no. Como le enseñó a Teresa su abuela. La abuela de Teresa, que iba al bar cuando no iban las mujeres y se tomaba un café porque le gustaba. Y por nada más.

Hay obras por todos sitios. Ruido. No puede pararse el mundo ni un segundo. Agota. ¿De verdad vamos a comprarnos todas esas casas? ¿De nuevo? El perro y yo huimos de las radiales, de las taladradoras, de los pitidos inesperados. Cada estación deja tres o cuatro recuerdos inolvidables. Uno chorrea sangre de la boca al alejarse, y contonea las caderas, de luto. Otro es a media luz, huele a bosque, menta y saliva. En el último se pone el sol, llevamos camisetas de tirantes y nos reímos porque ya no duele tanto. Nuestra piel es oscura. No han sido las aguas cristalinas, las chicharras ni las estrellas. Ha sido un perro que busca los rincones sombreados y se revuelca con ganas sobre cualquier terreno en que sobreviva la hierba.

Está tan cerca de casa, que es una pena no ir a mirar los peces rojos. Eso dices. Hay un convento sin tejado y las hiedras contornean sus ventanas. Catorce metros de profundidad excavados en la roca viva, ahí cantan los pájaros, y nos llega el sonido de algún cencerro. Puedo oír cómo suena cada vez que me acuerdo. Agua verde y espuma, bajo un velo translúcido, los peces abren y cierran sus bocas. Al volver es deslumbrante. Una vez estuve llena de un polvo intergaláctico, pegajoso, que brillaba, llena hasta los topes. Mientras volvía, intentaba encontrar una válvula para que saliese disparado hacia los cielos de agosto. Inventaba esas canciones que alguna vez te he cantado. Agosto es un mes duro, el dolor tiene más horas para doler. Ayer llovió. Espero verte pronto, en algún canto.