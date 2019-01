La patronal Creex reclama una mayor inversión productiva en los presupuestos EFE BADAJOZ. Jueves, 17 enero 2019, 08:20

La Confederación empresarial extremeña (Creex) valoró ayer la aprobación de los presupuestos regionales para este año, aunque consideró que no son las mejores cuentas posibles porque deberían haber incluido más inversiones productivas.

En una nota, el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, afirmó que su aprobación, este martes por la Asamblea, es positiva para la sociedad en su conjunto, pues cualquier prórroga de las cuentas anteriores hubiera generado más carga administrativa.

Sin embargo, estos presupuestos no son al cien por cien del agrado de la patronal, que considera que no es el mejor texto que se podría haber realizado para la comunidad autónoma al no contar, a su juicio, con el esfuerzo debido en inversiones productivas.

Peinado argumentó que las inversiones son las que realmente dinamizan y crean un escenario adecuado para generar actividad productiva y económica, o lo que es lo mismo, actividad empresarial del sector privado.