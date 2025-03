La patronal asegura que no habrá despidos a quienes tengan jornada reducida

La posibilidad de despedir a los trabajadores que soliciten o estén disfrutando de un horario adaptado para cuidar a familiares no ha provocado hasta la ... fecha reacciones significativas entre las empresas extremeñas.

Al menos así lo constata la patronal de la región, que todavía no ha recibido consultas acerca de la posibilidad que ha abierto la entrada en vigor el pasado jueves de la ley de paridad.

Como se ha informado, a causa de una cadena de errores técnicos en la redacción de varias normas que dependen del Ministerio de Igualdad, desde el 22 de agosto se facilita a las empresas despedir a los integrantes de sus plantillas que tengan jornada reducida.

Javier Peinado Creex«El Ministerio lo volverá a cambiar porque está a lo políticamente correcto, pero no es justo»

«Los empresarios ni siquiera eran conscientes de esa modificación hasta que no ha salido en los medios de comunicación; nadie había reparado en el matiz», asegura a este diario Javier Peinado, secretario general de la Creex, que entiende que la laguna legal generada no tendrá repercusiones negativas para los trabajadores, hasta el momento en que se produzca su reforma como ya ha anunciado el Gobierno. «Nadie está pensando en aprovechar esa brecha legal para reducir sus plantillas», afirma el dirigente patronal.

Esta mayor facilidad para el despido de aquellos trabajadores que gozan en la actualidad de reducción de jornada ahora mismo está en vigor, aunque se va a corregir. Es decir, los trabajadores con un horario adaptado para el cuidado de familiares volverán a estar blindados ante posibles despidos de la empresa.

En cualquier caso, este blindaje supone, a juicio del secretario general de la patronal extremeña, un agravio comparativo con el resto de los empleados de una empresa.

«Lo cambiarán de nuevo, porque el Ministerio está a lo políticamente correcto, pero no es justo que en casos en los que las empresas se ven obligadas a hacer despidos, las personas con reducción de jornada solo puedan ser despedidas en último lugar; si hay causas objetivas, la empresa va a despedir igual, solo que les va a tocar antes a otros compañeros», expone Peinado. «Me consta que ha habido trabajadores que han utilizado de manera torticera la reducción de jornada para protegerse y evitar su despido», añade.

6.400 afectados

En Extremadura, según el análisis efectuado por Opina 360 sobre la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre del año, hay actualmente 6.400 ocupados que se han acogida una reducción de su horario para el cuidado de hijos o de otros familiares, lo que lleva consigo, al mismo tiempo, una reducción salarial también en la misma proporción.

«Tengo reducida la jornada para el cuidado de mis hijos; trabajo un 12,5% menos», explica una trabajadora de un departamento de administración que prefiere no dar su nombre. Ella tiene la mínima reducción que permite la norma, ya que puede llegar hasta el 50% de la jornada. En su caso, cinco horas semanales. Las agrupa por las tardes, pero es habitual situarlas a primera hora del día para llevar a los niños al colegio. «Según se van haciendo mayores es menos necesario, pero cuando eran pequeños no podría haberlo hecho de otra manera», añade esta madre trabajadora.

«Más allá del problema organizativo que la reducción de jornada puede suponer para pequeñas empresas, con poco personal, no conlleva un grave trastorno económico, ya que lleva aparejada una reducción del coste salarial y de cotización», reconoce el responsable de la patronal, quien sostiene que «siempre hay un pequeño coste que recae en las empresas».

Una vez conocida la brecha legal abierta en la legislación, las personas afectadas consultadas se muestran tranquilas con los avisos de que no habrá efectos prácticos. «No tengo ningún miedo a que nos puedan despedir», expone otra trabajadora que también prefiere ocultar su nombre. Habla en plural porque en su departamento hay cinco compañeras en su misma situación. Todas por cuidado de hijos.

No es casualidad, ya que son las mujeres en su inmensa mayoría las que adaptan su horario para el cuidado de familiares, bien por niños pequeños o por personas de edad avanzada. En su caso, no trabaja dos tardes a la semana para poder llevar a sus dos hijos a extraescolares. El resto de días, se encargan su pareja o los abuelos. «Tendré la reducción hasta que me lo permita la ley, hasta que el pequeño cumpla 14 años», dice.