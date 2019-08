La patología de Nuria hizo necesario impulsar el servicio Nuria Machío tras una de sus primeras sesiones de aféresis. :: pakopí Tiene una enfermedad rara por la que necesita transfusiones periódicas y ha luchado mucho para usar la máquina J. M. M. BADAJOZ. Sábado, 31 agosto 2019, 08:57

«A raíz de las necesidades de Nuria y de que había poca experiencia con la máquina de aféresis que teníamos, se sustituyó por otra de tercera generación, con la que hay más experiencia en España», expone José Manuel Vagace, jefe del servicio de Hematología en el Hospital Universitario de Badajoz.

La persona a la que se refiere es Nuria Machío. Ella ha peleado mucho por poder utilizar este equipo en el tratamiento de una enfermedad que la acompaña desde que nació. Con cuatro años le detectaron drepanocitosis. «Mis glóbulos rojos son perjudiciales para mí», comenta Nuria. «En los pequeños vasos sanguíneos, en la microcirculación, provocan obstrucciones que dan mucho dolor y en el sistema nervioso pueden causar trastornos que conlleven accidentes cerebrovasculares», añade el jefe del servicio de Hematología.

El único tratamiento son transfusiones periódicas de sangre y, durante muchos años, Nuria ha estado acudiendo al hospital más de una vez al mes. Cuando supo que con las nuevas máquinas de aféresis podía espaciar esas visitas, solicitó el uso de este equipo. Sin embargo, no le fue concedido de manera inmediata. «Comencé a pedirlo en 2017 y escribí a la Consejería y al Área de Salud de Badajoz, pero no obtuve respuesta; me ha quemado mucho todo lo que he tenido que luchar, porque me he chocado contra muchos muros», afirma.

Ahora, tras siete meses con el nuevo tratamiento, Nuria reconoce que los resultados de sus análisis son «como nunca habían sido, noto bastante mejoría tras las sesiones, que son más seguras para mí». Aún así, tantos años de transfusiones han provocado que sus venas hayan sufrido mucho y no permiten una alta velocidad en un procedimiento que se prolonga durante unas tres horas. «Me hicieron una fístula arteriovenosa para no tener que buscar una vena cada vez que voy, aunque no funcionó y son varios pinchazos cada vez que utilizo la máquina», lamenta.