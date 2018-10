El patinete eléctrico, a la conquista de la calle 04:50 El debate sobre por dónde se debe circular está encima de la mesa MARTA MUÑOZ Jueves, 25 octubre 2018, 08:20

«Me llevó a comprarlo la necesidad de tener dos vehículos». Así de claro lo tuvo el extremeño Miguel Ángel Martín al adquirir uno de los medios de transporte que está cambiando la movilidad urbana, el patinete eléctrico.

Belén, su mujer, fue la que le animó a probar esta alternativa a un vehículo de motor tradicional.

A partir de ahí, Martín intentó informarse a través de blogs, vídeos... Le echó el ojo a la bicicleta eléctrica y al segway (vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas). Sin embargo, lo tuvo claro. Lo más versátil para su día a día era el patinete.

Pagó por él entre 300 y 400 euros, el precio medio de la considerada como gama baja. No obstante, el extremeño reconoce que le gusta innovar e invertir más dinero para cambiar la apariencia y las prestaciones de su patinete. Ya ha cambiado la base sobre la que se traslada, ha incluido dos intermitentes y un retrovisor en el mango izquierdo del manillar, entre otros.

Decir que este medio de desplazamiento se ha puesto de moda no es una locura: solo hay que remitirse a los datos. Iván Álvarez, encargado en la tienda Mediamarkt, afirma que hace nueve meses, el patinete eléctrico era un producto que no se vendía prácticamente. Sin embargo, en la actualidad, las ventas en todo Mediamarkt han crecido alrededor de un 800%. Específicamente en nuestra región, teniendo en cuenta que está adscrita a Andalucía, se ha registrado un 1000% en volumen de ventas. «Pueden estar saliendo unos 20 mensuales, o sea que está bastante bien», admite el vendedor.

Miguel Ángel Martín reconoce que se está llevando una sorpresa al ver que cada vez hay más gente en Extremadura que se apunta a esta moda. «Antes éramos seis o siete. Ahora somos unas 60 personas en la región. El groso mayor está en Badajoz aunque hay gente de Cáceres, Don Benito, Plasencia...», afirma el emeritense.

Francisco José Pérez es uno de los últimos usuarios que se han apuntado a esta moda. Lleva apenas unas semanas con el patinete eléctrico y ya ha amortizado su precio. Y no es de extrañar. El pacense se gastaba una media de 20 euros en gasolina cada dos o tres días.

Conoció este dispositivo gracias a un cliente que iba a su taller y siempre lo llevaba en el coche. Desde entonces, tuvo claro que quería cambiar la manera de moverse por Badajoz. «Me lo llevo a cualquier sitio. A trabajar, a los Scouts... lo bueno es que coges, lo pliegas y te lo llevas. Pesa unos 11 kilos», reconoce el mecánico.

Esa facilidad a la hora de transportarlo es solo una de las ventajas que ambos recalcan. Tanto Martín como Pérez coinciden también en el ahorro que supone tener uno de ellos. «Te quitas de pagar gasolina, impuestos, seguro obligatorio...», resume el primero.

Aún así para ambos el problema principal de este dispositivo es su velocidad. «No lo uses si tienes prisa», argumenta Francisco José Pérez. «Es para plantearte que vas andando pero más rápido». Miguel Ángel Martín destaca la autonomía como otro inconveniente. «Ronda unos 20km/h depende del peso de la persona, de las cuestas que cojas... si lo pones en modo económico, sport.. te va a gastar más batería o menos», afirma.

Ambos reconocen que en la ciudad circulan por cualquier sitio, la acera, el carril bici y la carretera. Martín elige uno u otro dependiendo del momento en el que esté. «Si hay muchos peatones por donde voy a pasar, intento coger otro atajo, si hay vehículos intento evitarlos. No me pongo barreras», reconoce. Sin embargo, el extremeño recalca que el sentido común es esencial para saber por dónde se debe ir. Su compañero de patinete prefiere ir por el carril bici y, si no hay, por la carretera. «En último lugar escojo la acera, más que nada por respeto al peatón aunque ellos no respeten el carril bici», aclara.

El debate sobre por dónde se debe circular está en la mesa. La razón es que, a día de hoy, no existe una normativa que establezca los límites de su uso. Ciudades como Madrid o Barcelona sí han puesto en marcha una ordenanza para aclarar el tema. Sin embargo, en Badajoz, aún no hay nada claro.

No obstante, el concejal de Modernización y Eficiencia Energética, Jesús Coslado, anunció a finales de septiembre que elaborarán un texto que incluya los nuevos dispositivos de movilidad. Entre otras cosas, se tienen que delimitar las zonas y las condiciones de uso de los nuevos dispositivos de movilidad personal que están saliendo al mercado.

Sobre la ordenanza, los usuarios se pronuncian. Francisco José Pérez se muestra a favor de establecer. «Yo voy a sacarle, aunque no es obligatorio, un seguro de responsabilidad civil. Vale muy poco dinero. Si yo atropello a alguien ahí está mi seguro. Veo necesario regularlo. Sobre todo los que más corren».

Sin embargo, a Miguel Ángel Martín le surgen más dudas. Reconoce que no sabe si es mejor adecuar la normativa a cómo está la ciudad o adecuar la ciudad a lo que hagan en la normativa. Aboga por poder circular por todos sitios aunque reconoce que «la calzada es quizás más peligrosa». Defiende que es necesario poner barreras a las personas que usan esto no al vehículo porque el patinete eléctrico «no es para niños», sentencia.