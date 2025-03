Una patatina mal hecha

Juan Ignacio es un colega asturiano. Ejerce de profesor en Cáceres, pero antes trabajó y tuvo relación con periódicos en su tierra. Le gusta la ... prensa local y cuando lo destinan a una ciudad, lo primero que hace es leer los periódicos del lugar para empaparse de la singular idiosincrasia de la ciudad que habita. El otro día, Juan Ignacio me preguntó si mi suegra existe de verdad o es un personaje de ficción.

He tenido que responder a esa pregunta muchas veces. Los lectores de esta contraportada creen que no existen suegras como la mía por lo que, deducen, me he inventado una madre política para poder poner en su boca historias, chascarrillos y curiosidades. La cosa llega a tanto que, últimamente, en las reuniones, presentaciones, galas y demás actos sociales, en lugar de preguntarme por mi salud o mi estado de ánimo, me preguntan por mi suegra.

Ella, a todo esto, ni se inmuta. Lee los artículos en los que aparece como si leyera sobre otra y ni comenta, ni ironiza, ni se irrita. Ha asumido su papel con profesionalidad y pasa de todo. Aunque lo más importante para mí es que sigue siendo un caudal incesante de información, anécdotas y puntos de vista.

Esta noche, volveremos a juntarnos toda la familia a cenar con ella y, tras los turrones, se tomará su copita navideña de un digestivo aguardiente de hierbas que ya debe de estar disipado pues solo lo toma en Nochebuena. Después charlaremos y, si hay suerte, mi suegra recurrirá a su vena irónica para describir a los personajes de 2021 con expresiones tan populares y certeras como divertidas.

Mi colega Juan Ignacio me preguntó si mi suegra era realidad o autoficción a raíz de un artículo sobre una referencia de mi suegra a las mujeres con el culo bajo y las piernas cortas, que en su pueblo, Aldea del Cano, eran descritas de manera cruel y demoledora como gallinas 'reculás'.

Pero hay más calificativos populares de ese tipo que ella usa y me parecen tan tremendos como ocurrentes. Por ejemplo, cuando una chica camina desmadejada, alocadamente y parece no controlar sus movimientos, mi suegra dice que parece una jaca 'espantá'. La verdad es que cuando se habla en casa de alguna persona popular o de alguien conocido y mi suegra empieza a describir, yo dejo de comer y me dispongo a pasar un rato de júbilo y sorpresa ante su capacidad para dibujar certeramente solo con palabras.

Por ejemplo, mi suegra usa mucho las aves para referirse a las personas. Además de a las gallinas, también recurre a los gallos. Así, un hombre pequeño y delgado, pero resuelto y peleón, será un gallino Pepe y el equivalente a la gallina 'reculá' en varón sería el pollino perdiz, aunque el pollino sería más gordino que el gallino y caminaría con desparpajo, como si siempre tuviera prisa.

En el ámbito femenino, cuando una mujer es poquita cosa, pero presumida, sedosa y mimosa, el calificativo que le corresponderá será el de gatina. «Parece una gatina», dice mi suegra y no hace falta que diga más para entender. En este punto, me llama la atención que mi suegra y las mujeres de su generación usen calificativos graciosos para referirse a lo menudo, nunca a lo grande. Es decir, de un hombre de dos metros nunca dicen nada salvo que es muy alto, pero de uno chico y menudo dirán que es como un llaverino.

Aunque lo peor es cuando la fortuna no ha sido generosa con tu físico. No dirán de ti que eres feo o descompensado, sino que pareces una patatina mal hecha. Como ven, mi suegra es real, pero es mejor que no la conozcan, no vaya a ser que les describa. Feliz Navidad.