La pasión extremeña por Eurovisión

Isidro Mayor, vicepresidente de la Asociación de eurofans de España, se quedó fascinado por este festival cuando era aún un niño y vio a Remedios ... Amaya descalza bailándose aquello de 'Ay, quién maneja mi barca'. Logró '0 points' y quedó la última. Solo el que lo haya vivido (hay que tener ya cierta edad) sabe que de aquello se habló mucho y que hubo escándalo, aunque el papel de España en este concurso ha sido, de media, tirando al desastre. De 50 años y nacido en Fuente de Cantos es ya un fan veterano de Eurovisión, una cita que en España últimamente engancha a los más jóvenes y empieza a dejar de ser un fenómeno friki.

«El año pasado preguntabas quién iba a representar a España en Eurovisión y poca gente lo sabía, si hoy hacemos lo mismo la mayor parte de la gente conoce a Chanel», explica Mayor, que se apuntó a la asociación en 1998 y en cuya vida profesional como presentador, actor y dentro del mundo de la comunicación ha tenido mucho que ver este festival, ya que ha trabajado para distintos medios y dentro de su propia asociación. Ha estado en cuatro ediciones (Estambul, Atenas y Lisboa) y este año ha viajado a Turín, donde el sábado se celebra la final del concurso, «pero ahora para disfrutar, como eurofan total», indica.

Ampliar La pacense Laura Ortiz cuenta todos los secretos de Eurovisión desde su canal 'Euroté', con miles de seguidores. hoy

Se trata de una intensa semana en la que periodistas y los eurofans más privilegiados se entregan a la avalancha de ensayos y ruedas de prensa que culminará el sábado cuando sepamos quien se lleva el micrófono de cristal. Isidro también estuvo en el Benidorm Fest, la final de la que salió la representante española. «Hará un buen papel», confía este experto.

A Laura Ortiz, una joven periodista de 28 años nacida en Badajoz, le gusta presumir de que su canal de Youtube, el Euroté (casi 5.000 suscriptores y vídeos que suman hasta 50.000 visualizaciones), uno de los más relevantes y conocidos sobre este concurso de la canción, esté hecho por ella, por una mujer. Isidro Mayor confirma que en su asociación, en donde hay aproximadamente 200 socios, solo unas 30 son mujeres. Ortiz sí es de una nueva generación de eurofans que se enganchó, como ella misma cuenta, a través de la primera edición de Operación Triunfo.

Ampliar Isidro Mayor, de Fuente de Cantos, es vicepresidente la Asociación Eurofans de España. HOY

«El premio final de esos artistas, aparte de una carrera discográfica, es representar a España en Eurovisión, yo tenía ocho años, vi a Rosa con el 'Europe's living a celebration' en 2002 y me hice eurofan por ella», explica por teléfono un día antes de embarcarse camino a Turín.

«Otro de mis primeros recuerdos es Lordi (el grupo finlandés que ganó en 2006 este concurso), que vi en casa de mis abuelos; a partir de ahí empecé a investigar en Internet yo sola, hasta que me hice periodista», explica esta joven, que vive en Madrid pero que lleva «muy dentro» su ciudad. «En el mundo eurofan todo el mundo sabe que soy extremeña, si me dieran un euro todas las veces que he dicho que soy de Badajoz tendría más dinero que Amancio Ortega», bromea.

Explica que no ha sido de hacer locuras por Eurovisión. «La locura la he hecho este año porque ha habido un lío con las acreditaciones, la organización quiere de alguna forma acabar con la prensa especializada, piensan que los eurofans dañamos la imagen del festival y es la primera vez en siete años que no tengo acreditación, me enfadé y dije que no iba a ir a Turín, pero al final me cogí el otro día el vuelo y me voy». Pero aunque no tenga pase de prensa ella irá allí para trabajar. «La pasión por Eurovisión está ahí y yo voy a seguir haciendo mi trabajo», sostiene Laura, en cuyos vídeos puede vérsela entrevistando a los protagonistas de esta cita o comentando ensayos o actuaciones.

Trabajo y diversión

Juan Manuel Fernández, almendralejense del 84, habla con HOY desde un tranvía cogido casi al vuelo en Turín, en donde está acreditado para cubrir esta cita. Lleva haciéndolo desde el año 2013. «Es una mezcla entre trabajo y diversión», explica. Periodista especializado en televisión, creó junto a un socio la web Bluper que fue comprada por el diario El Español, donde pueden leerse sus crónicas. Antes trabajó en El Confidencial. Cree que hasta hace relativamente poco «Eurovisión no se había contado bien en España, no se habían mostrado bien sus tripas, entendía que había que contarlo desde allí».

Su fascinación arrancó también de pequeño, con 11 años, cuando vio la actuación de Anabel Conde en 1995, un segundo premio con sabor a victoria. A partir de ahí empezó a engancharse, a grabar todas las actuaciones en VHS y a interesarse por una cita que, ya en sus prolegómenos, ha suscitado más interés que otros años en España. Para Fernández es la diversidad de países, de idiomas, de identidad y de orientación sexual una de las partes que le resultan más interesantes de este certamen que, a su juicio, «abre la mente».

Estos días además de ruedas de prensa y ensayos también acude con ganas a un local por el que pasan artistas y que todas las noches pincha los temas del concurso. ¿Su quiniela? «Chanel no va a ganar pero va a quedar bien y España se va a sentir orgullosa, Ucrania no va a ganar y tiene opciones Italia y Gran Bretaña», pronostica con el bagaje que le da la experiencia. Veremos.