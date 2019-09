Pasear por la Ronda en obras

Muchas veces he escrito sobre la parcelina de mi suegra. Pasábamos allí unos domingos estupendos con la tortilla de patatas, los filetes empanados, el gazpacho y las chuletas asadas. Después, un paseo por la carreterita que lleva a la estación de Aldea del Cano.

Ese camino es un trazado histórico pues por él circularon los tanques de la Legión Cóndor en su camino desde el puerto de Sevilla, donde desembarcaron, y la estación de Aldea hasta los castillos de las Arguijuelas, donde establecieron su cuartel general. Dábamos ese paseo sin ver ni un coche, nos acercábamos hasta el río y volvíamos para tomar la merienda.

Ya les he contado que la casa de la parcelina fue ocupada en dos ocasiones por una banda de facinerosos, que pasó allí la noche, aguardando a que no quedara nadie en la gasolinera vecina para atracarla. De paso, se llevaron la desbrozadora y el camping gas de mi suegra.

En este punto, aparece la gasolinera, que fue el fin de nuestros placeres domingueros. Para ser exactos, primero llegó la autovía, que pasó justo al lado de la parcelina, y después pusieron frente a la casa la gasolinera del señor Rufino, pared con pared. Así que entre el tráfico de la Autovía de la Plata, el perfume a gasóleo y los coches que iban de la carretera a la gasolinera, se acabó nuestra tranquilidad, se acabaron los filetes empanados y me quedé sin la inspiración de la parcelina.

Uno de los momentos más agradables que recuerdo de aquellos domingos son los paseos por la autovía cuando aún no se había inaugurado. Íbamos caminando por aquella inmensidad de asfalto, cuatro carriles para nosotros solos, sin coches, en silencio absoluto, imaginando el movimiento que tendría en unas semanas. Todo eso convertía la autovía en un paseo único, irrepetible.

En aquellos días, asistiendo a una representación en el Teatro Romano de Mérida, escuché a unos espectadores forasteros criticar la Autovía de la Plata pues, pronosticaban, nadie iba a circular por ella y era un despilfarro sin sentido. Cualquiera con dos dedos de frente podía imaginar ya entonces que la A-66 se iba a convertir en uno de los grandes ejes europeos de comunicaciones, al ser la ruta más corta entre la zona occidental de Europa y el norte de África, además de recoger gran parte del tráfico del norte de España, desde Galicia al País Vasco, que antes iba a Andalucía por Madrid o por Portugal.

Por si quedaba alguna duda, un reciente informe sobre el número de vehículos extranjeros multados en España, situaba la provincia de Cáceres en los puestos de cabeza, lo cual es un índice de que la Autovía de la Plata era necesaria y tiene mucho más movimiento del que se pensaba.

Lo mismo sucede con el AVE o el tren de altas prestaciones, que parece que por venir a Extremadura no tendrá viajeros. Con la autovía pasaba igual: parecía que solo venía a Extremadura cuando en realidad unía Europa con África. El tren no irá a Cáceres y Badajoz, sino de Lyon o Marsella a Lisboa y en la Unión Europea lo saben y señalaron nuestro trazado como uno de los que más futuro tiene en Europa.

He recordado todo esto: la parcelina, los paseos por la autovía sin tráfico y su posterior conversión en carretera fundamental porque acabo de bajar de la Montaña de Cáceres y he visto cómo los cacereños han convertido la futura Ronda Este en un lugar de paseo. No está asfaltada, solo está explanado el trazado, pero tiene su gracia recorrer a pie la vía que en el futuro solucionará los peores atascos de la ciudad.

Pasear por la parte antigua de Cáceres supone imaginar el pasado y trasladarse a aquel tiempo en que esas calles eran recorridas por nobles, clérigos, mancebos y soldados. Recorrer una autovía o una ronda en obras es imaginar el futuro, ese tiempo en que la carretera será recorrida cada día por miles de automóviles. Tiene su gracia eso de pasear el pasado por la mañana y pasear el futuro al atardecer.