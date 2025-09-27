¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este sábado 27 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa

El público que eligió Al-Mossassa este sábado para comer se quejaba de los precios, pero todos han coincidido en que merecía la pena subir a ver el ambiente. Djenedi, que tiene su puesto de croquetas (seis unidades a 11 euros) y empanadas (3,50 cada una), viene de Madrid y ha manifestado a este diario en que por culpa del calor este año, el tercero para él, estaba haciendo menos caja. «Por la noche se está más fresquito y empieza a salir la gente. Lo que más éxito tiene aquí es la croqueta de jamón y la de boletus, y en empanadas triunfa la de carne al estilo argentino».

La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años

La Policía Local de Olivenza ha localizado al conductor implicado en el atropello ocurrido en la noche del viernes a una menor de 14 años, que continúa ingresada en Hospital Universitario de Badajoz en estado crítico. El hombre, que se dio a la fuga, fue identificado a través de un vehículo estacionado en las inmediaciones y que presentaba daños compatibles con el atropello. Posteriormente, el varón se presentó voluntariamente en dependencias policiales y reconoció su implicación en el suceso.

Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un empresario agrícola de Moraleja a un año y nueve meses de cárcel por no justificar parte de una subvención concedida. Además, le impone una multa de 300.000 euros por un delito de fraude de subvenciones y a la mercantil, otra del mismo importe. Ambos tendrán que indemnizar de forma solidaria al Ministerio de Industria Comercio y Turismo con 194.708 euros y tampoco podrán acceder a ayudas públicas y beneficios fiscales durante cuatro años.

Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal

El turismo de lujo coge fuerza en Extremadura. Y lo hace con el tradicional hotel de cinco estrellas o el pequeño alojamiento con encanto que destaca por su originalidad. De grandes establecimientos como el recién estrenado Hilton Palacio de Godoy en Cáceres a cúpulas de cristal rodeadas de cerezos en el Valle del Jerte. Son dos ejemplos entre muchos para un turismo cada vez más exclusivo.

El Festival Mangafest llena Mérida de cultura asiástica en 8.000 metros cuadrados en Ifeme

El 'manga' sigue ganando seguidores. Jóvenes o muy jóvenes, sobre todo, se dieron cita este sábado en la primera jornada de las dos del nuevo Festival Mangafest Extremadura ideado para ocupar las instalaciones de Ifeme en la capital extremeña. «Hemos querido darle un carácter regional, incluso de fuera de nuestra región, frente a la edición de febrero pasado, que tuve un enfoque más local. El resultado ha sido positivo», relata a HOY David Herrera, responsable del festival, de la promotora de eventos BWG.

