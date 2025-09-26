¿Qué ha pasado este viernes, 26 de septiembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este viernes 26 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca

La joven encontrada sin vida tras el incendio de su piso en Badajoz sufría heridas de arma blanca además de quemaduras. La fallecida, María Antonia Sánchez, de 29 años, fue encontrada este jueves sobre las diez de la mañana después de que los bomberos apagasen el incendio que estaba calcinando su vivienda en la avenida de Santa Marina.

Al-Mossassa descarga de puestos la Plaza Alta y lleva más variedad a La Alcazaba

Un fragmento de 'Crónicas de un reino', interpretado por la compañía Atakama con Ibn Marwan de protagonista revivido 1.150 años después en la explanada de la Alcazaba (esta noche se repite a las 21.30 horas), ha sido este viernes el inicio de la parte lúdica de Almossassa 2025, dedicada a la fundación de Badajoz y que desde el pasado lunes ha estado ofreciendo conferencias a diario.

El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Valencia de Alcántara, detectaron este viernes al conductor de un autobús de transporte escolar que se encontraba realizando una ruta de transporte con 12 menores a bordo mientras triplicaba la tasa de alcohol permitida.

La Junta de Extremadura descarta recuperar el impuesto de patrimonio

La Junta de Extremadura no recuperará el impuesto de patrimonio, a pesar de que en la actualidad es la única comunidad autónoma que bonifica este gravamen al 100%.

Desactivado el nivel 1 en el incendio de Cuacos de Yuste, que calcina 250 hectáreas

El incendio declarado en el término municipal de Cuacos de Yuste está estabilizado y se ha desactivado el nivel 1 de emergencia. El fuego, que ya tiene una evolución favorable, ha calcinado 250 hectáreas.

