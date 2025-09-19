¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:45 Compartir

Extremadura acogerá al primer menor no acompañado derivado a la Península por la vía exprés.

Extremadura acogerá al primer menor no acompañado derivado desde Canarias a la Península por la vía exprés. Se trata de un joven de 17 años que llegó a España el pasado miércoles, día 10, y que llegará a la comunidad extremeña tras la activación de la contingencia migratoria extraordinaria, un mecanismo de reubicación que se estrena precisamente con este menor.

Piano, jamón y guiños peruanos en la puesta de largo del hotel Palacio de Godoy.

Ejerciendo de perfecto anfitrión, con traje oscuro de esos que quedan como un guante Fernando Palazuelo, el propietario del Palacio de Godoy salió a la puerta del establecimiento hotelero de cinco estrellas para dar la bienvenida a todo el que llegaba. Aunque el recinto, de la cadena Hilton, abrió sus puertas a los primeros huéspedes el pasado 2 de septiembre, hoy era el día de los discursos y los representantes institucionales, una jornada para cortar una cinta imaginaria y abrir así la vida de este espacio que se ha forjado en los últimos siete años (los últimos dos y medio de obras) y que vuelve a hacer habitable el palacio original, del siglo XVI.

El Irish Fleadh arranca en Cáceres con la primera 'session' y conciertos en Santa María.

Los ritmos de Irlanda vuelven a sonar desde este viernes en Cáceres con la puesta en marcha de la vigésimo primera edición del festival Irish Fleadh, un encuentro de músicos que comparten el amor por la música más tradicional irlandesa. Una 'session' (músicos que se juntan para tocar de manera improvisada) por la tarde en el Foro de los Balbos ha marcado el inicio del festival, tras la inauguración oficial celebrada por la mañana en el mismo espacio. También este viernes comienzan los conciertos en el escenario prinicipal de la plaza de Santa María.

Aplazada hasta octubre la declaración de la concejala del PP investigada por un presunto delito de odio y otro de injurias.

No será el próximo 26, como estaba previsto, sino el 28 de octubre cuando la concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, deberá declarar en calidad de investigada por un presunto delito de odio y otro de injurias. La titular del Juzgado número 2 de Plasencia, que lleva la instrucción de esta causa, ha aceptado la petición de aplazamiento de la edil, que no podrá estar en la ciudad el próximo 26 por motivos laborales, ya que está comprometida su participación en un congreso de turismo fuera de la región.

Dos nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura.

Otros dos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y de nuevo, en el área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. El Servicio Extremeño de Salud, SES, ha confirmado este viernes la infección en dos hombres de 44 y 77 años en la misma semana en la que se han registrado dos muertes a causa del virus.

