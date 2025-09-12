¿Qué ha pasado este viernes, 12 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

La Junta pagará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar

Representantes de la Consejería de Educación se reúnen de urgencia con las empresas del sector del transporte escolar que no están realizando las rutas adjudicadas de manera directa y obligatoria. Intentan llegar a un acuerdo en el segundo día de clases para que los problemas no continúen la próxima semana.

Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con tres heridos y cinco detenidos

Tres personas, según los datos de la Policía Local de Cáceres, han resultado heridas en la reyerta que se ha producido a la una de la tarde en la calle Río Tiber, en barriada de Aldea Moret. En la pelea, en la que se enfrentaron dos grupos rivales del barrio, se emplearon objetos contundentes, aunque no armas ni navajas.

El hospital de Don Benito ya tiene cinco pacientes ingresados por fiebre del Nilo, uno en UCI

El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado este viernes cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en la región. A primera hora se notificaba el ingreso de una paciente de 82 años en el hospital de Don Benito-Villanueva, el área sanitaria que más infecciones acumula este verano por la mayor incidencia en las Vegas Altas del Guadiana. Pasadas las dos de la tarde la Consejería de Salud informaba de otros tres casos más.

Más de 630 personas aspiran a las 68 plazas de policía local en los ayuntamientos extremeños

Más de 630 personas, en concreto 632, aspiran a una de las 68 plazas de agentes de la policía local convocadas en los ayuntamientos extremeños. Así lo recoge una resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura este viernes en la que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos en el proceso de selección.

Desalojada la residencia de Arroyo de San Serván por un incendio tras reventar un depósito de gasoil

El incendio en las calderas exteriores de la residencia de mayores Nuestra Señora de Perales, ubicada en Arroyo de San Serván, provocó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes el desalojo de unas 70 personas.

