¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?

La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar.

La Junta de Extremadura ha denunciado por lo penal ante el juzgado de instrucción de guardia de Mérida a un grupo de empresas que no ha querido participar en la licitación de las rutas de transporte escolar. Las acusa de supuestas coacciones y de incumplir el acuerdo de 2024 en el que se fijaban las condiciones y precios del servicio. Además, pide como medida cautelar garantizarlo y, todo, a pocos días de que comience el curso.

El SES confirma dos nuevas infecciones por fiebre del Nilo, con una mujer ingresada en Don Benito.

Tres personas permanecen ingresadas por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este viernes dos nuevos casos de este virus en la región, con los que se elevan a siete los registrados durante este año en la región. Las últimas afectadas son dos mujeres, de 54 y 80 años de edad, respectivamente. Las dos son pacientes que pertenecen al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, y la de más edad se encuentra ingresada en el hospital comarcal.

En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey.

Un hombre de 54 años de edad está grave tras sufrir un accidente de tráfico este viernes por la mañana en el término municipal de Cabeza del Buey, en la comarca pacense de La Serena. Según datos aportados por el 112 Extremadura, el siniestro ha consistido en una salida de vía registrada sobre las 9.15 horas, en el kilómetro 50 de la carretera EX-104.

Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo.

Tres trenes que pasan por Extremadura (además de un cuarto) han sufrido una larga detención de su viaje tras el arrollamiento de un vehículo en la vía ferroviaria. El accidente lo ha sufrido el ALVIA 192, que cubre el trayecto Chamartín–Clara Campoamor (16.17 horas)–Badajoz (20.56 horas), y que transporta a 260 pasajeros.

Orden de alejamiento y obligación de acudir al juzgado para los dos acusados del atropello en Mérida.

Novedades judiciales para los dos jóvenes arrestados por el atropello en Mérida. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital extremeña investiga a dos varones de 20 y 23 años por el arrollamiento que se saldó con dos heridos. Los detenidos están acusados de los presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La autoridad judicial ha acordado este viernes una orden de alejamiento respecto a uno de los peatones heridos.

