¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

R. H. Viernes, 31 de octubre 2025, 21:24 Comenta Compartir

El Gobierno deja en manos de los técnicos la continuidad de Almaraz tras la renuncia fiscal de las propietarias

Aagesen asegura que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que son Iberdrola, Endesa y Naturgy las que ha solicitado una prórroga «sin condiciones».

Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

De la mano de CSIF reclaman al Gobierno regional con una concentración en Mérida que agilice los llamamientos pendientes del proceso de estabilización.

Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia

El exalcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Según ha podido conocer HOY, Redondo fue requerido sobre las 22.00 horas de este jueves cuando conducía por las calles de la localidad.

Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Visto para sentencia uno de los casos de asesinato más duros que ha vivido Badajoz. Tras tres días de juicio solo dos de los tres menores acusados siguen estando señaladas como asesinos de su cuidadora. Los dos varones podrían ser condenadores por la muerte de Belén Cortés pero la chica solo está imputada como cómplice.

Tres detenidos por robar material metálico valorado en 23.500 euros en una empresa cercana a Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a tres residentes en Portugal de 21, 30 y 34 años por robar con fuerza en una empresa de tratamiento de residuos metálicos próxima a la capital cacereña. Sustrajeron un camión y una furgoneta cargados de material metálico valorado en 23.500 euros.

