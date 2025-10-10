¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?

R. H. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Extremadura reducirá la ecotasa regional que paga la central nuclear de Almaraz

Más de 15 millones de euros en 2027; hasta 27 millones en 2028 y por encima de los 45 millones en 2029. Esa es la reducción progresiva que María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha anunciado sobre la ecotasa que paga la central de Almaraz en la región.

La exconsejera de Cultura Manuela Holgado, absuelta por la gestión del Festival de Mérida

La exconsejera de Cultura de la Junta de Extremadura entre 2010 y 2011, Manuela Holgado, ha sido absuelta de los delitos de prevaricación administrativa y malversación por la gestión del Festival de Mérida en aquellos años.

Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada

La Guardia Civil investiga en la provincia de Cáceres a siete personas por imprudencia por presuntos delitos de incendio forestal. Los agentes, pertenecientes al servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, señalan que el origen de los fuegos que han esclarecido son diversos, desde un cañón detonador utilizado como espantapájaros hasta chispas provocadas por herramientas como una radial o por la fricción con el asfalto de la rampa desplegada de un vehículo de transporte de animales, tendidos eléctricos defectuosos o el uso de humo para la caza de conejos.

Despedida serena de un arquitecto discreto

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia vivió este jueves un momento cargado de emoción con la despedida del concejal socialista Roberto Rubiolo, quien comunicó su renuncia al acta por razones personales, tras tres años formando parte de la Corporación municipal. Argentino de nacimiento, arquitecto de profesión y miembro de la dirección local del PSOE, Rubiolo centró su intervención en dos palabras que, según dijo, marcan su vida: oportunidad y gratitud.

La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura

El primer y segundo premio de la Lotería Nacional ha dejado parte del dinero repartido en Extremadura. El primer premio que se repartió este pasado jueves, 9 de octubre, llevó la suerte a la suerte en trece localidades del país de varias comunidades autónomas, una de ellas de Extremadura. El número agraciado con el primer premio, dotado con 300.000 euros al billete, ha sido el 76.348. Los acertantes recibirán 30.000 euros por décimo