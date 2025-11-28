¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

Extremadura enciende la Navidad

La Navidad brilló puntual en Badajoz. El botón rojo se apretó a las 18.30 horas en medio de una gran afluencia de familias, parejas y grupos de amigos deseosos de conseguir la mejor foto. Muchos contemplaban admirados y sonrientes el manto de luces que abraza la torre de la Catedral. Entrar a la Plaza Mayor para ver el encendido de las luces de Navidad en Cáceres costaba este viernes lo suyo. Bajo los soportales más de uno se sentía literalmente atrapado. Una verdadera marabunta acudió a contemplar el chispazo inicial de un mes largo (cinco semanas, para ser exactos) de regalos, deseos de felicidad, comilonas y ambiente familiar. A las siete de la tarde en la plaza de España de Mérida se ha activado el encendido extraordinario de Navidad que iluminará sus calles y plazas durante mes y medio.

El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS

El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre y obtendría entre 25 y 29 diputados, según el estudio preelectoral realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dado a conocer hoy, viernes. En los comicios de mayo de 2023, el PP logró 28 diputados, el mismo número que el PSOE aunque entonces no fue el partido más votado, circunstancia que ahora sí lograría, pero con un resultado lejos de sus expectativas. La candidatura de María Guardiola no conseguiría la mayoría absoluta, situada en 33 diputados en la Asamblea de Extremadura.

El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES

Los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que trabajan en Extremadura tanto en el SES como en el Sepad estaban llamados a la huelga nacional convocada para este colectivo para reclamar que se les pague como técnicos y no como auxiliares, que se les encuadre en la categoría laboral como tales y que los sueldos que reciben se adecúen a ello. Sin embargo, su repercusión ha sido mínima en la región. Según los datos de la Consejería de Salud, han sido 8 los trabajadores que se han sumado a la huelga de un total de 1.301 TCAE, «lo que supone un 0'74%».

Extremadura se lanza a por los descuentos del Black Friday

Queda menos de un mes para Navidad, Extremadura no tiene hoy colegio y es Black Friday. Los extremeños pasan este último viernes de noviembre en los grandes almacenes y centros comerciales, que aplican descuentos de hasta el 50%.

El SES recomienda mascarilla en los centros sanitarios pero no la impone

La Consejería de Salud de Extremadura recomienda el uso de mascarillas en caso de presentar síntomas respiratorios, en los centros sanitarios y para personas vulnerables ante el avance de la gripe, sin entrar a valorar en este momento si más adelante podrían llegar a ser obligatorias.

Temas

Extremadura