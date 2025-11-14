¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias

El norte de la región permanece con aviso amarillo y se elevará a naranja por las precipitaciones que se esperan entre la noche del viernes y el sábado.

El SES deberá indemnizar a las hijas de un paciente que falleció por un cáncer diagnosticado tarde

Tendrá que abonar 30.000 euros a las familiares porque la justicia considera que hubo una falta de seguimiento adecuado y eso disminuyó las posibilidad de curación.

Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial

Los cambios en el sector de la alimentación y la jubilación de su gerente llevan al cierre de Udaco, en la margen derecha.

Un juez ordena al Ayuntamiento de Cáceres reparar la torre de la muralla de la que caen cascotes al patio de una familia

Rodrigo Albarrán consigue que el juzgado obligue al Consistorio a cumplir su propia resolución de arreglar y consolidar la Torre de Caleros, que fue emitida en 2013 sin que se haya hecho nada hasta ahora.

Detenidos los presuntos autores de cuatro robos, tres de ellos en grado de tentativa, en Logrosán

Se les atribuye la supuesta comisión de un delito de tentativa de robo con fuerza, un delito de robo con fuerza consumado y dos delitos de tentativa de robo de vehículo.

Temas

Extremadura