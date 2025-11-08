¿Qué ha pasado este sábado, 8 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

Hallan muerta a una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz

Los hechos ocurrían en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego de la capital pacense. Según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, se recibió la alerta del incidente en torno a las 22.30 horas de ayer viernes por parte de sus propios familiares.

Se trata de una mujer mayor, aunque no se ha detallado la edad, y según avanza Policía Nacional no hay indicios de criminalidad.

93 artistas crean una selva para el Guadiana

eres fantásticos, gorilas que parecen reales y lemures inventados son desde este sábado los nuevos habitantes del Guadiana. Desde esta mañana, 93 artistas llegados de distintos puntos de España se han dado cita en los bajos de la carretera de Cáceres, en el camino de tierra que lleva a la Fábrica de la Luz, para dibujar un mural lineal que roza los 400 metros. Es la selva del Guadiana, donde los animales se funden con árboles frondosos y firmas de grafiteros.

Extremadura ampliará hasta 320 las plazas de formación sanitaria especializada en 2026

La Organización Médica insta a implementar un sistema de planificación que adapte la oferta de plazas MIR a las proyecciones de jubilación.

De las 9.007 plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) que centraron la convocatoria de este año, 229 correspondieron a Extremadura. Su aportación, como la del resto de comunidades autónomas, crecerá en la convocatoria del próximo año. La región suma seis plazas más en una convocatoria MIR que batirá récord con 9.276 plazas a nivel nacional, de las cuales 86 son para la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

El Mercado de las flores conquista a los pacenses

Ramos de margaritas a un euro, hortensias a tres. Es parte de lo que se pudo encontrar este sábado en la primera edición del mercado de las flores. La Plaza Alta se convirtió en punto de encuentro de amantes de las flores y de la decoración, dado que además de plantas y macetas se pudo adquirir artesanía original.

Alburquerque quiere trasformar su castillo en una marca cultural y turística

Convertir el Castillo de Luna, la fortaleza de Alburquerque, en una referencia cultural del municipio y su entorno. Ese es el objetivo de la Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque, que hizo este sábado su puesta de largo en un acto que contó con destacadas personalidades. Entre los promotores se encuentran el escrito Luis Landero, la comunicadora Isabel Gemio y el empresario Víctor Madera (fundador del grupo QuirónSalud) que, junto a un grupo entusiasta de vecinos del municipio, han logrado crear esta agrupación.

