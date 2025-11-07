¿Qué ha pasado este viernes, 7 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:22 Comenta Compartir

El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

El juicio oral al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, candidato a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, tendrá lugar del 9 al 14 de febrero próximo. Ambos están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contración de Sánchez en 2017 en la Diputación de Badajoz, y se enfrentan a penas de cárcel de hasta tres años así como a inhabilitación y diversas multas. También serán juzgados otras nueve personas entre cargos públicos de la institución provincial, antiguos responsables y funcionarios que participaron en el proceso.

La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación

El Consejo Europeo de Investigación concede una de sus ayudas mejor dotadas, 10 millones de euros, a la científica extremeña Guadalupe Sabio (Badajoz, 1977), del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), para el proyecto que lleva a cabo en busca de un fármaco capaz de proteger al corazón de la grasa perjudicial.

Los vecinos del Puente de San Francisco de Cáceres piden explicaciones y exigen el fin de las obras

Los vecinos del barrio de San Francisco, en Cáceres, están cansados de las obras de canalización que desde la pasada primavera han puesto la glorieta del puente patas arriba. Y están hartos, sobre todo, de que estos trabajos vayan acumulando retrasos y de que, hasta ahora, nadie les hubiera dado una explicación. Mientras tanto, muchos residentes de avanzada edad se han quedado con su parada de bus inutilizada (en dirección a Múltiples) y los que se mueven en coche se ven obligados a dar rodeos muy largos.

La Junta defiende su actuación para garantizar el agua potable en los pueblos de los incendios

Las intensas lluvias en el norte de Cáceres han provocado el arrastre de ceniza a los ríos tras los incendios de este verano. Los cauces teñidos de negro amenazan al abastecimiento de agua en los municipios y la Junta defiende su actuación para garantizar el suministro a los vecinos de las zonas afectadas.

Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»

«Este intento de revuelta de algunos vecinos, que no todos los que forman parte de la Federación (Siglo XXI), está impulsada por alguien que ha sido candidato a la secretaría general del PSOE hace unos meses, que cada uno saque sus conclusiones«. Así se ha pronunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, al ser preguntado por la campaña iniciada esta semana para animar a los pacenses a recurrir la nueva tasa de basura. Se refiere al presidente de la federación de asociaciones vecinales y de poblados Siglo XXI, Anselmo Solana, quien optó a ser líder del PSOE local en mayo.

