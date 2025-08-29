¿Qué ha pasado este viernes, 29 de agosto, en Extremadura?

R. H. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:24 Comenta Compartir

Los Reyes en Extremadura por los incendios: «Que todos visiten esta tierra tan bonita»

Los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, han abrazado Extremadura este viernes para apoyar a los afectados por los incendios que han asolado esta tierra durante este verano. Han sentido el calor de los vecinos del norte de la región en una visita con tres paradas: Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, donde han terminado haciendo una llamada a que esta comunidad autónoma sigue siendo verde y se conozca.

Guardiola anuncia ayudas de 3.000 euros por hectárea, 100 por colmena y compensaciones por cancelaciones turísticas

El Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta de Extremadura celebrado este viernes, el día que la región recibe la visita de los Reyes a las zonas afectadas por el incendio de Jarilla, ha aprobado medidas para paliar los daños de un verano trágico en la región. La presidenta María Guardiola ha anunciado ayudas directas para agricultores, ganaderos, apicultores o propietarios de negocios turísticos.

El Plan Infoex recibirá la Medalla de Extremadura

Los trabajadores del Plan Infoex recibirán la Medalla de Extremadura, según ha anunciado esta mañana la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este vienres en Hervás, donde se ha aprobado esta concesión, entre otras medidas de ayudas económicas, cambios de legislación para prevenir fuegos en verano y modificaciones en la estructura de varios departamentos de la Junta.

Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz

La redada que llevó a una treintena de policías nacionales y guardias civiles a La Cañada-Moreras de Badajoz el 20 de agosto se ha saldado ya con dos detenidos y quince armas intervenidas. La operación no está cerrada y la Guardia Civil, que dirige la actuación, avisa que tiene a más personas identificadas y que les sigue buscando. Por lo que van a producirse más detenciones. Uno de los dos detenidos ha entrado ya en prisión.

Herido grave un hombre de 65 años al sufrir una caída en una cubierta de un edificio en Llerena

Un trabajador de 65 años de edad ha resultado herido grave en la mañana de este viernes al sufrir una caída en la cubierta de un edificio en la localidad pacense de Llerena. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente laboral se ha producido poco antes de las ocho y media de la mañana en un inmueble situado en la plazuela de la Constitución del citado municipio.

Temas

Extremadura