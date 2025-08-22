HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
Zona quemada por el incendio de Jarilla. Jorge Rey
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este viernes, 22 de agosto de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:29

El megaincendio de Jarilla queda «controlado» y se rebaja a 1 el nivel de emergencia

El saldo de este incendio iniciado hace once días es de 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros; los últimos evacuados volver hoy a sus casas.

Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres

El choque entre un camión portavehículos con un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres, ha dejado un herido leve y daños materiales.

La Guardia Civil desactiva un proyectil de la Guerra Civil en Extremadura

El Grupo Especial de Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil, ha desactivado un proyectil de artillería hallado en una parcela del término municipal pacense de Villanueva de la Serena.

Susto en el Residencial de la calle Pontezuelas de Mérida por el incendio de un aparato de aire acondicionado

Se originó en un ático de la cuarta planta y propició una intensa humareda negra pero la rápida intervención de los bomberos ha evitado daños mayores.

Estefanía Fernández, campeona del mundo con el K4 500 en Italia

Milán siempre quedará en la memoria para los amantes del piragüismo a partir de hoy. El equipo español del K4 500 femenino, con tinte extremeño gracias a la presencia de Estefanía Fernández, se han colgado la medalla de oro y, con ello, se han proclamado campeonas del mundo. La carrera s decidió por un suspiro.

