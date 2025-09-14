¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:56 | Actualizado 22:15h. Comenta Compartir

400 carreras para vencer al cáncer en Badajoz

400 participantes han participado este domingo en la Carrera contra el Cáncer, un homenaje al pacense Antonio Pérez. Un año más, el Club Maratón Badajoz logró movilizar a los vecinos para recaudar fondos contra esta enfermedad en una mañana de deporte y buen ambiente. La salida fue a las diez de la mañana en la avenida República Dominicana. Antes de comenzar el recorrido de diez kilómetros con dos vueltas por la margen izquierda del Guadiana, los participantes dedicaron un minuto de aplausos a los que han superado un cáncer, a los que pelean ahora contra la enfermedad y también a los que no han logrado superarla.

Vivienda notifica 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura en una lista encabezada por Cáceres

El Ministerio de Vivienda ha notificado a las plataformas digitales de alquiler de viviendas un total de 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura con el objetivo de que retiren los anuncios de estos alojamientos. Son viviendas que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. En total, 98 en la provincia de Cáceres y el resto, 83, en la de Badajoz.

Hallan muerto dentro de su coche a un vecino de Cañamero que llevaba una semana desaparecido

Hallado un cadáver que podría ser de Agustín Montes Delgado . Este vecino de Cañamero de 91 años fue visto por última vez el pasado 5 de septiembre. El Ayuntamiento de la localidad cacereña pidió entonces colaboración con un mensaje a través de las redes sociales para intentar localizar al anciano. Tras una semana de búsqueda infructuosa, con un operativo coordinado por la Guardia Civil desde el pasado día 10, este viernes se halló un cuerpo que podría corresponder a la identidad del vecino en paradero desconocido.

Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana

Una mujer de 79 años falleció este pasado sábado por la noche al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana. (a 32,7 kilómetros de Badajoz). La mujer estaba cenando en la caseta municipal, cuando un trozo de carne se le quedó en la garganta sobre las diez y media de la noche. Un guardia civil y un sanitario que estaban en la feria le realizaron las primeras atenciones y maniobras para tratar de desatascar el alimento. Pero no pudieron hacer nada. Momentos después llegaron los efectivos sanitarios de Pueblonuevo del Guadiana, que tampoco lograron extraerlo. Y, a continuación, una UVI móvil de los servicios de emergencia 112 de la ciudad de Badajoz.

Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol

La Unión Polideportiva Plasencia debutó este domingo en la Primera División Extremeña con victoria frente al Talayuela (2-0) y con el estreno oficial del nuevo césped del estadio municipal. Sin embargo, la alegría por el resultado quedó empañada por la indignación de los cerca de 500 aficionados presentes, que vieron el encuentro con grandes dificultades.

