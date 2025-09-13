¿Qué ha pasado este sábado, 13 de septiembre, en Extremadura?

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lea las cinco noticias principales de este sábado, 13 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:41

Las campanas repican con toque manual en Fuente del Maestre

Di di di, da, da, da... Es la sintonía que hace sonar José María Benítez Carroza, uno de los organizadores de la cita que este sábado ha tocado las campanas en Fuente del Maestre. Cada 13 de septiembre, repican durante 45 minutos al tiempo que los vecinos de esa mancomunidad de Zafra-Río Bodión lanzan cohetes. Esta tradición está arraigada en el municipio, de manera que los fontaneses saben que las fiestas han comenzado cuando oyen el primer repique mezclado con la pirotecnia

Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente

Badajoz ha rendido homenaje este sábado a Marcos Gaspar Jiménez, el joven pacense de 20 años que se dejó la vida en el asfalto el pasado sábado 6 de septiembre. El accidente mortal ocurrió hace justo una semana cuando circulaba a la altura del kilómetro 12 de la carretera BA-026.

Los profesores apoyan las protestas por la falta de autobuses escolares: «Es ilegal obligar a una enseñanza telemática»

Veinticuatro horas antes, todas las miradas estaban puestas en las rutas de transporte, para que los alumnos que las utilizan no se quedaran sin poder llegar a sus colegios e institutos. Sin embargo, sus temores se hicieron realidad. La Consejería de Educación y las empresas responsables de las rutas no han logrado un acuerdo, y centenares de autobuses dejaron de operar. Más de 5.000 alumnos se vieron afectados, muchos de ellos sin alternativa para llegar a clase, lo que ha generado gran preocupación y caos entre familias y centros educativos.

Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda

La lista de grandes morosos con Hacienda, publicada en junio de 2025, recoge 58 nombres vinculados a Extremadura, entre los que figuran también personas de otras comunidades con relaciones mercantiles en la región. Se trata de grandes sociedades, empresarios y hasta algún artista que acumulan deudas superiores a los 600.000 euros.

El hijo de Vara se casa en Mérida

Guillermo Fernández Martínez, hijo del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha casado con María García Balanzategui esta tarde de sábado en Mérida, ciudad de la novia. El enlace ha comenzado a las 18.30 horas en la iglesia de Santa Eulalia, donde el novio ha entrado del brazo de su madre, María Luisa Martínez. La novia, María, emeritense, ha llegado poco después acompañada del padrino. El primero en llegar a la iglesia ha sido el expresidente extremeño.

Top 50
  1. 1 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  2. 2 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  3. 3 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  5. 5

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  6. 6 El hijo de Vara se casa en Mérida
  7. 7 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  8. 8 La presión policial se intensifica contra las redes de drogas en la provincia de Badajoz
  9. 9 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  10. 10 La Junta y las empresas no llegan a un acuerdo y el transporte escolar de 5.000 alumnos sigue sin garantizarse

