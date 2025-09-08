¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:52 Comenta Compartir

Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo».

Los profesionales del Plan Infoex fueron los grandes protagonistas de la entrega de las Medallas de Extremadura. Cada aparición en el escenario y cada mención a su labor fue ovacionada por el público que acudió al Teatro Romano de Mérida, que de esta forma reconoció su entrega en la lucha contra los incendios forestales que este verano han asolado la región.

La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida.

La afición del Badajoz vive momentos de desconcierto e incredulidad ante los acontecimientos que sacuden al club. Las puertas del Nuevo Vivero solo se abrieron para la entrada de los equipos, árbitros y medios de comunicación, mientras los seguidores blanquinegros asistían perplejos en los aledaños a otro día negro en la historia de su equipo. Como era de esperar finalmente no se jugó el partido ante el Azuaga y pasados quince minutos de la cinco de la tarde el árbitro Sabido Serrano cerraba el acta por incomparecencia del equipo pacense al no poder presentar las fichas. Esto supone la pérdida del encuentro y además de partir con tres puntos menos.

Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real.

Una persona se ha precipitado al río Guadiana este domingo desde el Puente Real de Badajoz. Según informan la Policía Nacional y el cuerpo de Bomberos a este periódico, pasadas las 16.00 horas un conductor ha parado su vehículo en mitad del puente y se ha precipitado al río, sin intervención de terceras personas. Cerca de las 18.00 horas, los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de esta persona, cuya identidad se desconoce por el momento, aunque, según fuentes consultadas por HOY, podría tratarse de un joven.

Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz.

Paqui Yáñez ha fallecido este domingo en Badajoz. Así lo ha lamentado en redes sociales el PSOE, partido en el que militaba. Yáñez era conocida sobre todo por ser durante mucho tiempo presidenta de la Asociación de vecinos de Santa Engracia, barriada más conocida como las 800.

La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana.

La Feria de Mérida 2025 culmina con buen sabor de boca en el centro pero malas sensaciones en el ferial. Uno de los termómetros de la actividad es la caseta gallega de José Parajó, que lleva 35 años acudiendo a las fiestas emeritenses. «No he tenido un día tan malo como este sábado», afirmaba a la espera de la última noche de actividad.

