¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?

Iberdrola construirá un módulo para almacenar energía en la frontera con Portugal.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido el visto bueno ambiental a la construcción de un módulo de almacenamiento de energía por baterías para su hibridación con la planta fotovoltaica Majada Alta, que explota Iberdrola en la localidad cacereña de Cedillo, limítrofe con Portugal.

El Badajoz-Azuaga, en peligro por un problema burocrático de los blanquinegros con la FIFA.

Parecía que el sobresalto de la AFE era el último de la serie habitual de todos los veranos del Badajoz. Pero nada más lejos de la realidad. La incertidumbre y la intranquilidad se han convertido en el hábitat natural de la afición blanquinegra en los últimos tiempos y este sábado suma otro capítulo más de una esperpéntica saga. La hinchada pacense amanecía en la víspera del encuentro que abre la temporada en Tercera RFEF ante el Azuaga este domingo en el Nuevo Vivero (17.00), con la noticia de que la celebración de ese partido tan esperado peligraba. La razón, una vez más hay que buscarla en la planta noble de la entidad extremeña.

El Infoex da por estabilizada una reactivación del incendio de Jarilla.

Varios medios aéreos y terrestres del Infoex trabajan este sábado en una reactivación del incendio de Jarilla, detectada sobre las 12.45 horas de este sábado, y que tiene una «evolución favorable». A las 19.30 horas, el Infoex informa que la reactivación ya está estabilizada y que se trabaja en la consolidación del perímetro.

Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés.

Un joven de 20 años ha muerto este sábado tras sufrir un accidente de moto en el kilómetro 12 de la carretera BA-026, que une Valverde de Leganés con Barcarrota. Según informa el 112 Extremadura, el incidente, consistente en una salida de vía, ha tenido lugar a las 13.55 horas en la citada vía.

Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala.

Agentes de la Policía Nacional de Mérida investigan un posible hecho delictivo relacionado con un hombre que acudió en la tarde del viernes a un centro de salud de la ciudad con dos heridas de bala. Según indica la Policía Nacional, se trata de un varón nacido en el año 1977 que mostraba dos balazos en una pierna. El personal que le atendió lanzó un aviso a la Policía Nacional, que en ese momento puso en marcha una investigación. Esto ocurrió a las 19.45 horas del viernes.

