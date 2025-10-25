¿Qué ha pasado este sábado, 25 de octubre, en Extremadura?

R.H. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:27 Comenta Compartir

La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres

Llovió durante la tarde-noche de este sábado en Cáceres, a ratos con cierta intensidad, pero eso no ha frenado a los 5.600 incondicionales de Hortelaria, 'el festival que parte la pana', que han vuelto a darse cita en el recinto ferial. La gigantesca carpa instalada por la organización, con capacidad para 6.000 personas, ha permitido que los conciertos se fueran desarrollando con toda normalidad. Sí se resintió un poco la actividad en las atracciones paralelas instaladas en el exterior, algunas de ellas por primera vez, como un toro mecánico, autos de choque o una pequeña capilla donde era posible 'casarse' al más hortera estilo de Las Vegas, de la mano de imitadores de Raffaela Carrà o Elvis Presley, a preferencia de los 'contrayentes'.

La marcha nórdica ya avanza contra el crono en Badajoz

Medio centenar de competidores de este deporte en auge han tomado la salida este sábado en el Parque del Río en una prueba que han ganado José Luis Pérez y María Lozano, ha conformado el equipo extremeño y en la que también han participado amateurs.

Un hombre muere atrapado por una máquina en una cooperativa y eleva a nueve los accidentes mortales en la región

Un trabajador de 54 años ha muerto atrapado por una máquina en la cooperativa agropecuaria de Didaymaz, ubicada en El Torviscal (entidad local menor de Don Benito), según el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 22.20 horas de este viernes.

La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia

La Junta de Extremadura plantea que los grandes centros sociosanitarios, es decir, las residencias de mayores que cuenten con más de cien camas, estén obligadas a tener una farmacia propia en sus instalaciones. Así lo recoge el proyecto de decreto por el que el SES regulará la prestación y atención farmacéutica en estos espacios de la región.

Binter tendrá vuelos directos entre Badajoz y Tenerife a partir del 1 de diciembre

La compañía aérea canaria Binter pondrá en marcha a partir del 1 de diciembre vuelos directos desde el Aeropuerto de Badajoz a Tenerife, tras los buenos datos registrados por la ruta a Gran Canaria, que se inició desde el aeródromo pacense el pasado mes de abril.

