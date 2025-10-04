¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este sábado 4 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

Acto que ha tenido lugar en Navalmoral de la Mata contra el cierre de la central nuclear de Almaraz.

R. H. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:19

Educación prepara la asignatura que enseñará la aportación de los extremeños al mundo

La Junta confirma que alumnos de la ESO podrán estudiar la materia de Extremestiza desde el próximo curso.

Almaraz se rebela contra el cierre y pide que se negocie «sin líneas rojas»

Más de ochenta alcaldes, empresarios, sindicatos y colectivos sociales y académicos han firmado un manifiesto que reclama la continuidad de la central nuclear.

Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas

La comercialización de viajes del programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026 comenzará este próximo miércoles, 8 de octubre, en Extremadura, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

La Bienal Vargas Llosa reunirá este mes en Cáceres a multitud de nombres populares de la literatura en español

Juan Gabriel Vásquez, Héctor Abad Faciolince, Manuel Jabois, Ángeles Mastretta, Juan Manuel de Prada, Juan Luis Cebrián, Ana Belén, Aitana Sánchez-Gijón, Juan Cruz, Luis Aberto de Cuenca, Fernando Savater o Isabel San Sebastián forman parte del programa presentado este sábado.

Cerca de 200 personas participan en la jura de bandera civil en Plasencia

Cerca de 200 ciudadanos participaron este sábado en la jura de bandera civil celebrada en el histórico complejo amurallado de la Torre Lucía de Plasencia.

