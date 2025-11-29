¿Qué ha pasado este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:56 Comenta Compartir

Almaraz espera tener operativo el almacén temporal a finales del próximo año

Ajenos a la controversia que se vive en el exterior sobre la continuidad o no de la central nuclear de Almaraz más allá del año 2028, en forma de movilizaciones en Extremadura o Madrid, votaciones en Congreso y Senado o declaraciones y manifiestos de todo tipo, operarios de la empresa Acciona trabajan desde el verano en la construcción del nuevo Almacén Temporal Individualizado de la planta.

Un jurado popular juzgará el asesinato de María Varela en Aldeanueva del Camino

La vista oral se celebrará en la Audiencia de Cáceres porque la pena que se solicitará al acusado superará los cinco años de prisión.

Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo

Cinco personas han resultado heridas de diferente consideración en la tarde de este sábado en un choque frontal entre dos vehículos cerca de Almendralejo. El accidente de tráfico ha ocurrido en el kilómetro 6 de la BA-012, vía que une Arroyo de San Serván y Almendralejo.

La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda

La Policía Local de Cáceres ha rescatado a un hombre que se encontraba semiinconsciente en su domicilio tras un incendio en el interior de su vivienda. El fuego obligó a varios vecinos a abandonar sus domicilios de manera momentánea por la gran humareda que se había generado.

La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón

La pedanía recibió una gran afluencia de visitantes en el estreno de su decoración, que tuvo fuegos artificiales, villancicos y mucha gastronomía.

