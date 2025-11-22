¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este sábado, 22 de noviembre | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana

Enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería del Sepad, ATE-cuidadores y empleados de la administración general protagonizan una semana cargada de protestas en el arranque de la campaña electoral en Extremadura para reivindicar mejores condiciones laborales y salariales.

Las movilizaciones comienzan el miércoles, día 26, de la mano de las enfermeras del Sepad, que vuelven a la calle tras su última concentración del pasado 24 de octubre para pedir equiparación salarial con sus homólogas del SES y un incremento de plantillas que rebaje su sobrecarga laboral.

Olivia, 14 años, finalista de Másterchef: «la curiosidad, las redes y mi abuela me ayudan a mejorar en la cocina»

esde el atrevimiento de los churros con gambas que ayer enseñó a hacer la pacense Celia Lucas durante uno de los talleres, a la soltura de la jovencísima cocinera Olivia, conocida como finalista de Másterchef junior y que esta mañana se ha arrancado a cantar por Vanessa Martín mientras cocinaba una tarta de limón.

La Feria Agroalimentaria Espiga ya ha llegado a su ecuador y va dejando sorpresas a su paso y un aroma a tradición e innovación entre los visitantes, que siguen recorriendo su más de medio centenar de expositores, todos relacionados con alimentos extremeños.

Las farolas María Cristina de plaza de España de Badajoz cumplen un año rotas

Hace un año que a las fotos de la plaza de España de Badajoz les falta algo. Es la figura de tres farolas estilo María Cristina que se rompieron delante del Ayuntamiento y no han sido repuestas aún.Las luminarias se partieron el 12 de noviembre de 2024 cuando unos operarios estaban instalando las luces de Navidad.

Han pasado 12 meses y el Consistorio pacense no ha podido reparar las tres farolas dañadas porque no le llegan las piezas necesarias para hacerlo. Los responsables municipales, sin embargo, aseguran que podría ser pronto, quizá antes de estas Navidades.

Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito

Tres personas, entre ellas dos menores, han resultado afectadas por intoxicación de monóxido de carbono en la localidad pacense de Don Benito.

Se trata de dos niños de 7 y 12 años que han sido trasladados al Hospital Don Benito- Villanueva en estado leve. También ha resultado afectada una mujer de 33 años que no ha necesitado ser desplazada.

Hermosa e inmensa victoria del Mérida

El Mérida ha escalado trece puestos en apenas seis partidos. Y lo ha hecho, no solo porque le ha dado continuidad a las cosas que hacía bien, sino porque se ha puesto a competir como una auténtica bestia. Este sábado se pasó por el Romano el mejor rival que lo ha visitado en lo que llevamos de temporada, y los de Fran Beltrán le igualaron en fútbol y le superaron en los detalles.

No se despacharon numerosas ocasiones porque los dos conjuntos exhibieron el gran momento defensivo por el que pasan, pero en campo contrario ambos se desplegaron como dos legítimos candidatos al playoff. Por eso la victoria de los emeritenses, aparte de importantísima porque lo instala en el imaginario colectivo de los de arriba, es tan inmensa como hermosísima.