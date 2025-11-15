HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este sábado 15 de noviembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R.H.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma

El Ayuntamiento recomienda no usar el agua para cocinar o lavarse los dientes, pero dice que se puede usar ducharse o para las tareas domésticas.

El temporal arranca dos adornos del alumbrado de Navidad en Badajoz

Los bomberos han tenido que intervenir para descolgar los adornos y que no se produjesen más daños en la avenida Ricardo Carapeto.

Cuatro empresarios cacereños reabren la Casa de los Vargas-Figueroa como local de 'tardeo' y eventos

Los empresarios del sector Juan Manuel Fernández, Javier Acosta, Ignacio Criado y Alberto Gascón se han aliado y han tomado las riendas de un recinto que fue restaurado durante varios años y abierto al público en 2019 y que cuenta con espacio de ocio y con un albergue que también gestionarán.

Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico

El gran almacén de alimentación cierra el 31 de diciembre en una zona clave, entre los chalés de Antonio Sánchez Misiego y la avenida de Adolfo Díaz Ambrona.

Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en la autovía A-66 a las altura de Mérida. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha consistido en una colisión tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban estas tres personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  3. 3

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  4. 4 La borrasca Claudia deja más de 50 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  5. 5 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  6. 6

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  7. 7

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  8. 8

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  9. 9 65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma
  10. 10 Dromo: el viaje continúa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?