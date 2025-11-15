¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma

El Ayuntamiento recomienda no usar el agua para cocinar o lavarse los dientes, pero dice que se puede usar ducharse o para las tareas domésticas.

El temporal arranca dos adornos del alumbrado de Navidad en Badajoz

Los bomberos han tenido que intervenir para descolgar los adornos y que no se produjesen más daños en la avenida Ricardo Carapeto.

Cuatro empresarios cacereños reabren la Casa de los Vargas-Figueroa como local de 'tardeo' y eventos

Los empresarios del sector Juan Manuel Fernández, Javier Acosta, Ignacio Criado y Alberto Gascón se han aliado y han tomado las riendas de un recinto que fue restaurado durante varios años y abierto al público en 2019 y que cuenta con espacio de ocio y con un albergue que también gestionarán.

Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico

El gran almacén de alimentación cierra el 31 de diciembre en una zona clave, entre los chalés de Antonio Sánchez Misiego y la avenida de Adolfo Díaz Ambrona.

Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en la autovía A-66 a las altura de Mérida. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha consistido en una colisión tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban estas tres personas.

Temas

Agua

Plasencia

Mérida

Extremadura