¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

El 16% de los solicitantes extremeños de la ayuda estatal al alquiler resultan beneficiados

El 16,24 por ciento de los solicitantes extremeños de la ayuda estatal al alquiler reciben el apoyo económico para sufragar la mitad de la renta que pagan a sus caseros. Es el resultado de la última convocatoria de subvenciones que se abrió el 8 de enero en la región con fondos del Ministerio de Vivienda y tramitación de la Junta de Extremadura. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda precisa que en esta última convocatoria del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 han tenido prioridad los inquilinos que «no hubieran recibido esta aportación económica en la anterior o hubieran renunciado a ella».

Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias

Momentos de dolor en la localidad cacereña de Membrío, que lamenta la trágica muerte de su histórico alcalde Agustín Gilete Tapia. El exregidor, actual miembro de la corporación municipal por el grupo Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), murió este viernes en un aparatoso accidente de tráfico en Asturias. El siniestro se produjo poco antes de las 9.30 horas en la AS-112, en Mieres, cuando el coche en el que viajaba Gilete chocó frontalmente contra una furgoneta. El vehículo en que circulaba quedó prácticamente destrozado por la colisión.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ha indicado que el herido fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres. Posteriormente fue trasladado con pronóstico grave al hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo, donde murió poco después al no superar la gravedad de las heridas que sufrió en la colisión.

Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz

Un hombre ha tenido que ser rescatado este sábado tras caerse en una zona escarpada y de difícil acceso en una finca cerca de la localidad pacense de Puebla de la Reina. Según ha podido saber HOY, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada minutos antes de las 12.30 horas en las que alertaba que un hombre había sufrido la rotura de una pierna tras precipitarse desde varios metros de altura.

Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este próximo miércoles, 5 de noviembre, junto al líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público que la formación celebrará en Mérida. Lo harán a las 19.00 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, acompañados de representantes socialistas de las provincias de Cáceres y Badajoz, según han confirmado fuentes del PSOE de Extremadura.

Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas

Sábado de paraguas en Extremadura, aunque de manera desigual, mucha lluvia en el norte y testimonial en el resto. De las 53 estaciones que tiene la Agencia Estatal Meteorológica repartidas por toda la geografía extremeña, 17 no han registrado lluvias en sus medidores.Hasta las 20.00 horas, cinco de los diez municipios más lluviosos de España son extremeños, y tres de ellos encabezan la lista.