¿Qué ha pasado este sábado, 30 de agosto, en Extremadura?

La Junta rechaza que se tome agua del Cijara para una planta de hidrógeno verde

La Junta de Extremadura se pronuncia ante la petición a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de una empresa para coger agua, hasta 2,5 hectómetros al año, desde el embalse de Cijara con destino a una gran planta de hidrógeno verde en Ciudad Real. El proyecto, del que HOY informó a finales del pasado mayo, es uno de los mayores de Europa en este tipo de energía aún por desarrollar en gran medida. Supondrá una inversión de más de 1.000 millones y su entrada en operación se prevé para 2027. La planta de hidrógeno verde se ubicaría en el término de Saceruela, en Ciudad Real.

El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Badajoz quiere tener más ingresos para realizar inversiones en la ciudad. De ahí, que ayer pusiera a la venta dos parcelas por las que recibirá más de dos millones de euros. La más destacada es la 'Casa de las Aguas', que se encuentra prácticamente en ruinas en el número 2 de la avenida de Carolina Coronado. El precio es de 1,8 millones de euros.

Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres

Una sirena con un potente sonido previene de que en breves instantes se va a producir una explosión. No pasan demasiados minutos cuando se produce el estruendo y una nube blanquecina se eleva sobre el paisaje de encinas, monte bajo y rocas graníticas que se sitúa a un lado de los primeros 10 kilómetros de la N-523 que une las capitales de Cáceres y Badajoz, en el terreno más próximo a las obras de la autovía A-58, que quedará encajado en una especie de sandwich entre las dos vías.

Carlos Cuerpo vuelve al Teatro Romano para presenciar la tragedia de 'Jasón y las furias'

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa regresó anoche al Teatro Romano de Mérida para presenciar una tragedia griega. El extremeño Carlos Cuerpo, que el año pasado ya mostró su apoyo a la cultura con su presencia en la representación de El Brujo, disfrutó anoche de la representación de 'Jasón y las furias'. Con sello extremeño, se trata de uno de los montajes más aclamados de la presente edición, una obra que cierra el domingo la programación número 71 del Festival Internacional de Teatro.

Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas

Ha fallecido esta mañana en Badajoz Antonio Masa Godoy (Badajoz, enero de 1942) a los 83 años de edad tras una larga enfermedad que lo llevó a ser ingresado la última semana. Quien fuera el impulsor en Extremadura de las asociaciones de empresarios y presidente de la patronal durante cuatro décadas arrastraba desde 2015 las secuelas de un derrame cerebral. Masa estuvo casado con Amalia Gragera, ya fallecida y hermana del padre del acalde actual, del que era tío. Antonio Masa ha tenido dos hijos y cuatro nietos y el sepelio tendrá lugar mañana domingo en la parroquia de San José a las 11 horas.

