HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 16 de agosto, en Extremadura?
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este sábado, 16 de agosto, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este sábado, 16 de agosto de 2025

R. H.

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:56

El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro

Los incendios continúan asolando Extremadura y las noticias siguen siendo negativas en esta quinta jornada de lucha contra las llamas. La noche ha sido complicada, el fuego que comenzó el martes en Jarilla sigue activo y avanza sin control hacia Plasencia y el Valle del Ambroz, lo que ha obligado a confinar Segura de Toro por la gran columna de humo que hay en la localidad. Son más de 900 los vecinos confinados en este momento, porque a los 180 de Segura hay que sumar los 768 de Casas del Monte.

El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata

El incendio declarado el viernes por la tarde entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres ha quemado algunas viviendas de la finca Viñas de la Mata, según ha confirmado este viernes el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, que no ha detallado el número pero sí ha dicho que se trata de primeras residencias. No ha habido daños personales.

La Guardia Civil abre una investigación sobre los incendios de Cuacos y Aliseda

La Guardia Civil a través del Seprona ha abierto dos investigaciones para conocer el origen de sendos incendios que se sospecha han sido intencionados. Se trata del que ha afectado a Cuacos de Yuste, que comenzó el viernes sobre las 19.30 horas y que ya se considera estabilizado, y el de Aliseda, en la Sierra de San Pedro, que ha arrasado 2.000 hectáreas de momento de importante valor medioambiental y que se encuentra descontrolado, con afecciones incluso en primeras viviendas de este término municipal y amenaza de alcanzar la vecina localidad de Malpartida de Cáceres. Este sábado, un total de nueve medios aéreos van a intentar frenar el avance de las llamas.

Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado

Tercer día consecutivo por encima de los 43 grados en Extremadura después de registrar la tercera máxima histórica más alta de la región (45,5) en esta segunda ola de calor del verano, que ya dura 14 días.

El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura

Serafín Velázquez está desaparecido. Se trata de un hombre que vive en Francia y se dirigía a Plasencia para pasar unos días en agosto. Durante su viaje, tenía previsto subir a un autobús desde Irún, en el País Vasco, que le condujera hasta Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  3. 3 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  4. 4 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  5. 5 El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
  6. 6 Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura
  7. 7 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  8. 8 El incendio de Burguillos del Cerro quema 1.000 hectáreas y sigue activo
  9. 9 El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura
  10. 10 Así salvó el Infoex un cortijo cerca de Campillo de Llerena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este sábado, 16 de agosto, en Extremadura?