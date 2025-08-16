¿Qué ha pasado este sábado, 16 de agosto, en Extremadura?

R. H. Sábado, 16 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro

Los incendios continúan asolando Extremadura y las noticias siguen siendo negativas en esta quinta jornada de lucha contra las llamas. La noche ha sido complicada, el fuego que comenzó el martes en Jarilla sigue activo y avanza sin control hacia Plasencia y el Valle del Ambroz, lo que ha obligado a confinar Segura de Toro por la gran columna de humo que hay en la localidad. Son más de 900 los vecinos confinados en este momento, porque a los 180 de Segura hay que sumar los 768 de Casas del Monte.

El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata

El incendio declarado el viernes por la tarde entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres ha quemado algunas viviendas de la finca Viñas de la Mata, según ha confirmado este viernes el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, que no ha detallado el número pero sí ha dicho que se trata de primeras residencias. No ha habido daños personales.

La Guardia Civil abre una investigación sobre los incendios de Cuacos y Aliseda

La Guardia Civil a través del Seprona ha abierto dos investigaciones para conocer el origen de sendos incendios que se sospecha han sido intencionados. Se trata del que ha afectado a Cuacos de Yuste, que comenzó el viernes sobre las 19.30 horas y que ya se considera estabilizado, y el de Aliseda, en la Sierra de San Pedro, que ha arrasado 2.000 hectáreas de momento de importante valor medioambiental y que se encuentra descontrolado, con afecciones incluso en primeras viviendas de este término municipal y amenaza de alcanzar la vecina localidad de Malpartida de Cáceres. Este sábado, un total de nueve medios aéreos van a intentar frenar el avance de las llamas.

Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado

Tercer día consecutivo por encima de los 43 grados en Extremadura después de registrar la tercera máxima histórica más alta de la región (45,5) en esta segunda ola de calor del verano, que ya dura 14 días.

El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura

Serafín Velázquez está desaparecido. Se trata de un hombre que vive en Francia y se dirigía a Plasencia para pasar unos días en agosto. Durante su viaje, tenía previsto subir a un autobús desde Irún, en el País Vasco, que le condujera hasta Extremadura.

