¿Qué ha pasado este miércoles, 24 de septiembre, en Extremadura?

José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»

«Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños y, como en Monfragüe en 2022, no dijo ni una verdad», ha declarado esta mañana en la Asamblea el director general de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, José Antonio Bayón.

El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado que el despido de un trabajador de Extremadura Avante fue improcedente. El empleado fue cesado de su puesto por participar en una prueba deportiva en Valencia cuando estaba de baja. La sala, sin embargo, confirma el fallo del Juzgado de los Social número 5 de Badajoz que tuvo en cuenta que su participación en la carrera estaba autorizada por su médico y su fisioterapeuta.

Los trabajadores de Almaraz se manifiestan contra el cierre: «Estamos en la cuenta atrás; es nuestra ruina»

Los trabajadores de la central nuclear de Almaraz se han manifestado este miércoles frente al Palacio de Congresos de Cáceres, coincidiendo con la celebración de las jornadas anuales de la Sociedad Nuclear Española (SNE). Es el inicio de un calendario de movilizaciones con el que pretenden evitar el cierre de la planta previsto a partir de 2027.

La Audiencia Provincial cree poco entendible que el «hermanito» y Sánchez compartieran despacho

El ex asesor de Moncloa que dejó su puesto en Madrid para incorporarse a la Diputación de Badajoz como colaborador de David Sánchez, Luis Carrero, que se hizo también conocido por llamar «hermanito» al músico en un correo electrónico, es una de las piezas fundamentales del procedimiento que lleva al secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, al hermano del presidente y a otras nueve personas al banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral

Jonathan Espinoza, el joven de 25 años que murió el pasado domingo en una reyerta mortal en la avenida Virgen de Guadalupe ha sido despedido esta mañana por su familia y amigos en un emotivo y doloroso funeral en el tanatorio San Pedro de Alcántara. Allí le han brindado su último adiós su madre, Marisol, junto a sus dos hermanas, doblegadas todas por el dolor.

