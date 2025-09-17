HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este miércoles 17 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:55

El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio

Un expediente informativo. Es la medida disciplinaria adoptada por el momento por el Partido Popular para Belinda Martín, la concejala de Plasencia investigada por un presunto delito de odio contra otro miembro del PP, el director de Recursos Humanos del área de salud placentina, Luis Domingo Díaz.

150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos

Los bomberos del SEPEI de Cáceres han intervenido en el incendio que se ha iniciado hacia las cinco y media de la tarde en la sede central de Provecaex, una cadena de supermercados y de distribución cacereña situada en la avenida de Juan Pablo II.

El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66

José Luis León y su amigo Andrés Gabriel Pastor salieron el pasado lunes del municipio pacense de Puebla de Sancho Pérez para coger un vuelo a Sevilla. Ambos viajaban a Barcelona por asuntos familiares. El avión despegaba a las dos y cuarenta de la tarde y el yerno de León les llevaba al aeropuerto hispalense por la autovía A-66. Todo iba bien hasta que a tres kilómetros del túnel de la cuesta de la Media Fanega, en la provincia de Sevilla, se encontraron con una retención.

El transporte escolar opera ya en la mayoría de los municipios pero sigue habiendo alumnos sin autobús

El transporte escolar en Extremadura opera ya en la mayoría de los municipios después de que en la tarde del martes la Junta y los transportistas llegaran a un acuerdo. En casi todas las paradas donde se recogen a estudiantes para llevarlos a sus centros educativos los autobuses han llegado, aunque en este primer día de vuelta a la normalidad ha habido algunas incidencias tanto en pueblos de la provincia de Badajoz como en la de Cáceres.

Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías

Los exámenes de las oposiciones del SES, convocadas el pasado diciembre, comenzarán en octubre para 13 categorías laborales. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado hoy las resoluciones que determinan el inicio del nuevo proceso selectivo.

hoy ¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?