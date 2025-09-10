¿Qué ha pasado este miércoles, 10 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

La Junta de Extremadura ha emitido una resolución para adjudicar de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas. Son 223 después de que el Ejecutivo regional licitará de urgencia las 242 líneas que estaban en el aire, sin empresas que se encargaran del servicio.

Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida

Cuatro personas han resultado heridas este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo que está en obras de la autovía A-5, a su paso por Mérida. Según informa el 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 9.55 horas en el kilómetro 341 de esta vía. Se trata de un choque por alcance entre dos coches.

El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura

El Cupón Diario de la ONCE del sorteo de este pasado martes, 9 de septiembre, ha repartido en Extremadura un total de 175.000 euros, con la venta de cinco cupones del número 62948 premiados a las cinco cifras con 35.000 euros cada uno.

Marcelino Ollé Sesé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura

El periodista Marcelino Ollé Sesé ha sido nombrado este martes como director general de Comunicación y Relaciones Informativas de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

El curso en Extremadura empezará con 1.800 alumnos menos

Este jueves empieza el curso escolar en Extremadura y lo hará con 1.816 alumnos menos que los matriculados el año pasado. Es un cifra fruto de la caída de la natalidad y en un comienzo de clases que llega marcado por el conflicto con el transporte. Por su parte, la Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado este miércoles en Cáceres el acto institucional de apertura del curso 2025/2026, que afrontará con más de 20.000 alumnos matriculados en grados, másteres y doctorados, de los que 3.954 son nuevos estudiantes.