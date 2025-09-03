¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:53 Compartir

Descarrila el funicular de Gloria y deja al menos tres muertos y una veintena de heridos en Lisboa.

Grave accidente en uno de los transportes públicos de Lisboa más utilizados por los turistas. Una avería ha provocado este miércoles por la tarde la caída del histórico tranvía funicular de Gloria. La caja se deplomó desde una gran altura en la avenida de la Libertad, dejando numerosos heridos y al menos tres muertos, según informa la CNN.

El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz.

El 19 de septiembre se celebrará en Badajoz uno de los juicios más esperados en la ciudad, el que determinará la responsabilidad de los tres menores acusados del asesinato de su cuidadora, Belén Cortés, en un piso tutelado el pasado 9 de marzo. El juicio será a puerta cerrada al tratarse de un proceso con menores implicados. En principio se ha fijado para una sola sesión ese viernes, pero podría alargarse a la siguiente semana, ya que están citadas una treintena de personas entre peritos, forenses y testigos.

Un hombre se autolesiona con un cuchillo en la comisaría de Cáceres.

El pasado miércoles la comisaría de Policía Nacional de Cáceres vivió un episodio de tensión en sus dependencias que inquietó a agentes de policía y usuarios. Tal y como confirma el gabinete de prensa de este cuerpo de seguridad los hechos se produjeron en el exterior de las dependencias policiales cuando un hombre se autolesionó con un cuchillo después de intentar llevar a cabo un trámite.

Salud Pública confirma que el agua de Mérida es apta para el consumo.

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura confirma que el agua de Mérida es apta para el consumo a pesar de las deficiencias que muestra en mal olor y sabor. Estas incidencias se han producido en el suministro desde finales de agosto y han sido denunciadas públicamente por Unidas por Mérida y el PP emeritense, que han pedido explicaciones al Gobierno local. La asociación de consumidores Facua también ha reclamado información al respecto. Por su parte, tanto el Consistorio emeritense como la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, afirman que el agua sigue siendo potable. Pese a ello, muchas familias han recurrido al agua embotellada.

El Festival de Mérida alcanza los 174.000 espectadores, pero el Teatro Romano pierde 12.500.

La 71 Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la décimocuarta consecutiva que dirige y gestiona Jesús Cimarro al frente de la empresa Pentación Espectáculos, se clausura con 174.141 asistentes totales a todas sus actividades. De ellos, 90.482 han sido los espectadores que han asistido al Teatro Romano durante las representaciones. Son unos 12.500 menos de los que estuvieron en este recinto durante la edición del año pasado.

