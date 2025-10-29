HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Gente bajo los paraguas en Cáceres. Jorge Rey
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este miércoles, 29 de octubre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este miércoles 29 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Las lluvias dejan casi 50 litros en Extremadura sin daños

Había riesgo de abundantes lluvias en corto espacio de tiempo en Extremadura pero el episodio de precipitaciones empieza a cesar y lo hace sin daños serios. Y con abundantes generosas, más en el cuadrante sur y sureste de la región y en el este de la provincia cacereña.

La primera sesión del juicio de Belén Cortés muestra el miedo y la inseguridad que había en el piso tutelado

Han declarado los familiares de la cuidadora asesinada, sus compañeros de trabajo y el testigo protegido, el cuarto menor que vivía en la casa.

Polémica en Zafra por un supuesto caso de acoso escolar

El instituto Cristo del Rosario rechaza las acusaciones de la madre del alumno de no estar actuando y asegura que ha cumplido el protocolo.

La Policía Nacional evita que un hombre se precipite desde una torreta en Cáceres

Un negociador de la Policía Nacional ha logrado evitar esta mañana en Cáceres que un hombre se quitara la vida arrojándose desde una torreta en la zona de las obras próximas a la barriada de La Cañada. Un amplio dispositivo integrado además por Policía Local de Cáceres, bomberos del SEPEI y una ambulancia del 112 se ha desplazado hacia las nueve de la mañana a esa zona, en la que se llevan a cabo las obras de la Ronda Sureste.

Aparatoso accidente con vuelco en la provincia de Badajoz

Un hombre ha resultado herido esta mañana como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de la localidad pacense de Puebla de Obando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este miércoles, 29 de octubre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este miércoles, 29 de octubre, en Extremadura?