¿Qué ha pasado este miércoles, 29 de octubre, en Extremadura?

Las lluvias dejan casi 50 litros en Extremadura sin daños

Había riesgo de abundantes lluvias en corto espacio de tiempo en Extremadura pero el episodio de precipitaciones empieza a cesar y lo hace sin daños serios. Y con abundantes generosas, más en el cuadrante sur y sureste de la región y en el este de la provincia cacereña.

La primera sesión del juicio de Belén Cortés muestra el miedo y la inseguridad que había en el piso tutelado

Han declarado los familiares de la cuidadora asesinada, sus compañeros de trabajo y el testigo protegido, el cuarto menor que vivía en la casa.

Polémica en Zafra por un supuesto caso de acoso escolar

El instituto Cristo del Rosario rechaza las acusaciones de la madre del alumno de no estar actuando y asegura que ha cumplido el protocolo.

La Policía Nacional evita que un hombre se precipite desde una torreta en Cáceres

Un negociador de la Policía Nacional ha logrado evitar esta mañana en Cáceres que un hombre se quitara la vida arrojándose desde una torreta en la zona de las obras próximas a la barriada de La Cañada. Un amplio dispositivo integrado además por Policía Local de Cáceres, bomberos del SEPEI y una ambulancia del 112 se ha desplazado hacia las nueve de la mañana a esa zona, en la que se llevan a cabo las obras de la Ronda Sureste.

Aparatoso accidente con vuelco en la provincia de Badajoz

Un hombre ha resultado herido esta mañana como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de la localidad pacense de Puebla de Obando.

