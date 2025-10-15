¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?

R. H. Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera

El hombre, de 43 años, ha sido detenido. La víctima, Verónica González, y el arrestado, José Manuel Expósito, vivían juntos a escasos metros del lugar donde ha ocurrido el suceso. La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima.

Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Los abogados de las defensas empiezan a enviar sus escritos al juzgado, paso previo al juicio por el contrato al hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial.

Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Plasencia que huían por la A-66 en un coche robado con un arma larga en el interior. Los hechos sucedieron en el día de ayer, cuando desde el subsector de Tráfico de Salamanca se detectó en el centro de transportes de Guijuelo un turismo con dos ocupantes que levantaron sospechas y que, tras verse observados, huyeron del lugar, incorporándose a la autovía en sentido Salamanca.

Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés

Tres personas han resultado heridas en la tarde de este miércoles tras producirse un choque por alcance entre dos coches en la EX-310 cerca de la localidad pacense de Valverde de Leganés.

Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz

Un joven de 19 años de edad ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz tras ser atropellado cuando iba a bicicleta por un coche. El accidente de tráfico ha tenido lugar en la tarde de este miércoles, en torno a las 17 horas, en la rotonda del centro comercial Conquistadores, en Badajoz.

Temas

Extremadura