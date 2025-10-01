HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 1 de octubre, en Extremadura?
Momento posterior a la detención de Ángel Benito Moreno por parte de la Policía Nacional en Casarrubios del Monte.
Momento posterior a la detención de Ángel Benito Moreno por parte de la Policía Nacional en Casarrubios del Monte.

¿Qué ha pasado este miércoles, 1 de octubre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este miércoles 1 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:54

La Junta estudia prorrogar la época de peligro alto de incendios ante la falta de lluvias

La Junta de Extremadura estudia prorrogar la época de peligro alto de incendios forestales en la región con motivo de las altas temperaturas que persisten y la falta de lluvias, según ha anunciado esta mañana el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez.

La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Ángel Benito Moreno fue detenido este martes la Policía Nacional, casi ocho meses después de su fuga del Centro Penitenciario de Valladolid. Se trata de un jefe del conocido clan de los Hilarios de Plasencia, un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, con base en el barrio placentino de Gabriel y Galán. Este hombre cumplía 28 años de condena por blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública y falsedad documental cuando en febrero logró burlar las medidas de seguridad de la prisión.

El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?

El hallazgo de una toalla con el logotipo del Área de Salud de Navalmoral en un hotel marroquí ha generado sorpresa en redes sociales. El influencer Jorge Amor fue quien destapó esta anécdota, que podría esconder una irregularidad y ha abierto un debate.

Desarticulada una banda de ladrones que robaba en casas en la provincia de Badajoz

La Guardia Civil en el marco de la investigación 'Golden Indian' ha detenido e investigado a cuatro vecinos de Badajoz, integrantes de un mismo grupo delictivo, como presuntos autores de tres robos perpetrados en viviendas habitadas de los municipios pacenses de La Parra, Guadajira y Badajoz.

Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra

Una colisión de dos vehículos en la N-432, a la altura de Zafra, se ha saldado con dos heridos: un joven de 22 años, que se encuentra en «estado muy grave»; y un varón de 54, con lesiones «menos grave».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  3. 3 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  4. 4 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  5. 5

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  6. 6

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  7. 7 Una persona resulta herida en un choque múltiple en la carretera de Olivenza
  8. 8 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  9. 9 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  10. 10 Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este miércoles, 1 de octubre, en Extremadura?