¿Qué ha pasado este miércoles, 1 de octubre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este miércoles 1 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

Momento posterior a la detención de Ángel Benito Moreno por parte de la Policía Nacional en Casarrubios del Monte.

R. H. Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:54 Comenta Compartir

La Junta estudia prorrogar la época de peligro alto de incendios ante la falta de lluvias

La Junta de Extremadura estudia prorrogar la época de peligro alto de incendios forestales en la región con motivo de las altas temperaturas que persisten y la falta de lluvias, según ha anunciado esta mañana el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez.

La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Ángel Benito Moreno fue detenido este martes la Policía Nacional, casi ocho meses después de su fuga del Centro Penitenciario de Valladolid. Se trata de un jefe del conocido clan de los Hilarios de Plasencia, un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, con base en el barrio placentino de Gabriel y Galán. Este hombre cumplía 28 años de condena por blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública y falsedad documental cuando en febrero logró burlar las medidas de seguridad de la prisión.

El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?

El hallazgo de una toalla con el logotipo del Área de Salud de Navalmoral en un hotel marroquí ha generado sorpresa en redes sociales. El influencer Jorge Amor fue quien destapó esta anécdota, que podría esconder una irregularidad y ha abierto un debate.

Desarticulada una banda de ladrones que robaba en casas en la provincia de Badajoz

La Guardia Civil en el marco de la investigación 'Golden Indian' ha detenido e investigado a cuatro vecinos de Badajoz, integrantes de un mismo grupo delictivo, como presuntos autores de tres robos perpetrados en viviendas habitadas de los municipios pacenses de La Parra, Guadajira y Badajoz.

Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra

Una colisión de dos vehículos en la N-432, a la altura de Zafra, se ha saldado con dos heridos: un joven de 22 años, que se encuentra en «estado muy grave»; y un varón de 54, con lesiones «menos grave».

Temas

Extremadura