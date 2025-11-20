¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:29 Comenta Compartir

La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

El Gobierno regional está acelerando de manera notable los procesos selectivos, concursos de traslados y turnos de ascensos pendientes en este final de año ante el adelanto electoral del próximo 21 de diciembre. Si el pasado martes se aprobaba la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, con un total de 2.376 plazas entre los tres sectores autonómicos -Administración General, Sanidad y Educación-, mañana viernes se dará luz verde a la ampliación de plazas para la próxima oposición de Administración General.

El gasto de las elecciones del 21 de diciembre asciende a 7 millones de euros

El coste de las elecciones del próximo 21 de diciembre se eleva a 7 millones de euros, un gasto que asumirá en solitario la Junta de Extremadura debido a que sólo se celebrarán comicios autonómicos. La cifra crece en 4,15 millones respecto a la cita de mayo de 2023, un 145% más. Entonces ascendió a 2,85 millones de euros. El aumento se debe a que en esta ocasión el Gobierno central no tendrá que asumir la parte de financiación que le corresponde cuando hay concurrencia con otras elecciones, en concreto las municipales, junto a las que siempre se han celebrado las autonómicas en Extremadura. Como recogió HOY, esto implica que la Administración regional deberá pagar costes que antes no le correspondían, como la compensación a los miembros de la mesa, así como las gratificaciones al completo de los representantes de la administración y los miembros de las juntas electorales.

El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Álvaro García Ortiz, inhabilitado. Una semana después de concluir el juicio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por cinco votos a favor y dos en contra, ha condenado en un fallo histórico al máximo responsable del Ministerio Fiscal como autor de un delito de revelación de datos reservados, contenido en el artículo 417.1 del Código Penal. Una mayoría de magistrados han considerado probado que el fiscal general del Estado participó en las maniobras para filtrar datos confidenciales de la denuncia por un doble delito de fraude a la Hacienda Pública de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Arrecife, en Las Palmas, por estafar casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganes a través del método conocido como 'hijo en apuros'. La investigación se inició cuando un vecino de la localidad valverdeña contactó por mensajería instantánea con una persona que se hizo pasar por su hija. En esta conversación, le comunicó que tenía el teléfono roto y le solicitó dinero de forma urgente para resolver un supuesto problema económico.

El frío ya deja temperaturas bajo cero en Extremadura

La Aemet ya lo había avisado: bajón término desde la segunda mitad de semana en Extremadura provocado por una masa de frío ártico que irrumpe en la Península. Este jueves, los termómetros ya han caído a valores por debajo de los cero grados en la comunidad. Las localidades cacereñas de Nuñomoral y Piornal han registrado -0,5 grados en torno a las cuatro y media de la madrugada mientras que en Villafranca de los Barros, el mercurio ha marcado -0,1 grados a las 7,40 horas.